Sikar: खाटू धाम में हाई अलर्ट; VIP दर्शन बंद, जासूसी नेटवर्क के खुलासे के बाद मंदिर की सुरक्षा बढ़ी, हर श्रद्धालु की जांच

शुक्रवार को मंदिर जाने वाले मार्ग पर भी सुरक्षा दिखी। मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मेटल डिटेक्टर सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों से जांच की जा रही है। खास तौर पर बैग लेकर आने वाले भक्तों की विशेष जांच की जा रही है।

गौरतलब है कि गाजियाबाद पुलिस ने कौशांबी इलाके से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया है। पुलिस जांच में आरोपियों के मोबाइल फोन से कई प्रमुख धार्मिक स्थलों के फोटो, वीडियो और लोकेशन डेटा बरामद हुआ। पुलिस के खुलासे के बाद मंदिर में जांच व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है।