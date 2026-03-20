‘भाभी के जीजा से अवैध संबंध थे, इसलिए…’, शादी के 120 दिन बाद पति का खौफनाक अंत, भाई के आरोपों ने दिल दहला दिया

जीणमाता थाना SHO राकेश कुमार मीणा ने बताया कि मृतक की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पत्नी, उसके जीजा और एक अन्य साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब कॉल डिटेल्स और अन्य सबूतों के आधार पर प्रेम प्रसंग और धमकियों के एंगल से जांच को आगे बढ़ा रही है।