RGHS: आखिर निजी अस्पतालों ने आरजीएचएस योजना में इलाज से क्यों किया किनारा, अब कब शुरू होगा योजना में फ्री इलाज?

निजी अस्पताल संचालकों की माने तो कर्मचारियों के वेतन से नियमित तरीके से प्रीमियम काटा जाता है लेकिन उपचार करवाने पर भुगतान में देरी की जाती है। कई बार अस्पतालों की ओर से भेजे गए योजना के क्लेम को बिना किसी उचित कारण के घटा दिया जाता है या ख़ारिज कर दिया जाता है, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं पर भारी वित्तीय दबाव पड़ता है। कई बार योजना के नियम भी मनमाने ढंग से बदल दिए जाते हैं।