Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

RGHS: आखिर निजी अस्पतालों ने आरजीएचएस योजना में इलाज से क्यों किया किनारा, अब कब शुरू होगा योजना में फ्री इलाज?

राजस्थान सरकार की राजस्थान हेल्थ स्कीम (RGHS) में मिलने वाली मुफ्त इलाज सुविधा ठप होने से प्रदेश के हजारों मरीज परेशान हैं। जानिए आखिर निजी अस्पतालों ने आरजीएचएस योजना में इलाज से क्यों किया किनारा-

सीकर

Santosh Trivedi

Aug 26, 2025

rghs free treatment
Photo- Patrika

सीकर। राजस्थान सरकार की राजस्थान हेल्थ स्कीम (RGHS) में मिलने वाली मुफ्त इलाज सुविधा ठप होने से प्रदेश के हजारों मरीज परेशानी में हैं। निजी अस्पतालों के कार्य बहिष्कार के कारण 25 अगस्त से मरीजों को नगद राशि देकर योजना में उपचार लेना पड़ रहा है।

नीमकाथाना के रामकिशन (56) हार्ट की जांच के लिए निजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां आरजीएचएस कार्ड मान्य नहीं किया गया। मजबूरी में कल्याण अस्पताल की ओपीडी में दिखाना पड़ा।

श्रीमाधोपुर की गीता देवी (42) की गिरने के कारण कूल्हे और गले की हड्डी टूट गई। योजना में निजी अस्पतालों के उपचार करने से मना करने पर परिजन जयपुर लेकर गए। रामकिशन और गीता जैसे सैकड़ों मरीज है जो परेशान हो रहे हैं।

ये भी पढ़ें

RGHS Update : आरजीएचएस में 80 प्रतिशत निजी अस्पतालों ने किया कैशलेस इलाज ठप, मरीज परेशान
जयपुर
Rajasthan Government Health Scheme RGHS 80 percent of private hospitals stopped cashless treatment patients are upset

आरजीएचएस योजना में कैशलेस उपचार नहीं होने की जानकारी देने के लिए कई अस्पतालों में नोटिस बोर्ड पर पर्ची तक चिपकाई गई। इससे कई गंभीर मरीज तो उपचार के लिए जयपुर या अन्य मेट्रो सिटी पहुंचे।

अकेले कल्याण अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भीड़ 20 फीसदी तक बढ़ गई है। जहां सरकारी अस्पतालों में संसाधन सीमित और भीड़ अधिक होने के कारण सामान्य मरीजों को परेशानी हुई।

RGHS: दो माह पहले भी ऐसी ही नौबत आई थी

दो माह पहले भी निजी अस्पतालों में योजना का कार्य बहिष्कार किया गया था। उसके बाद राजस्थान अलायन्स ऑफ़ हॉस्पिटल एसोसिएशनस और चिकित्सा विभाग के बीच वार्ता के गतिरोध खत्म हुआ तो सरकार ने बकाया भुगतान करने का आश्वासन दिया लेकिन समय सीमा निकलने के बाद भी योजना के तहत भुगतान नहीं होने से अस्पताल संचालक दोबारा विरोध में उतर गए और बकाया भुगतान नहीं होने तक कार्य बहिष्कार जारी रखने का निर्णय किया गया है।

इसलिए हो रहा विरोध

निजी अस्पताल संचालकों की माने तो कर्मचारियों के वेतन से नियमित तरीके से प्रीमियम काटा जाता है लेकिन उपचार करवाने पर भुगतान में देरी की जाती है। कई बार अस्पतालों की ओर से भेजे गए योजना के क्लेम को बिना किसी उचित कारण के घटा दिया जाता है या ख़ारिज कर दिया जाता है, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं पर भारी वित्तीय दबाव पड़ता है। कई बार योजना के नियम भी मनमाने ढंग से बदल दिए जाते हैं।

भुगतान के बिलों को अक्सर दस्तावेज अधूरे बताया जाता है लेकिन जरूरी दस्तावेजों के लिए सेवा प्रदाताओं को पहले से इसकी जानकारी भी नहीं दी जाती। नतीजा यह कि अस्पतालों को अनावश्यक नुकसान उठाना पड़ता है।

क्लेम निपटाने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं है, जिससे अनिश्चितता और अतिरिक्त काम का बोझ बढ़ता है। अस्पतालों के पैनल में शामिल होने या हटाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट और पारदर्शी नहीं है।

ये है निजी अस्पताल संचालकों की मांगें

निजी अस्पताल संचालकों के अनुसार योजना के तहत भुगतान अस्पतालों की ओर से भेजे गए बिलों के आधार पर हो। योजना में भुगतान की अनिवार्य समय सीमा की हो। जून 2025 तक की सभी बकाया राशि समय पर मिले। आरजीएचएस को सभी पैनल अस्पतालों में सीजीएचएस दरें समान रूप से लागू करनी चाहिए।

जिन जिलों में पांच से कम आरजीएचएस-एपैनल्ड अस्पताल हैं, या जिन तहसीलों/नगर पालिकाओं में एक भी नहीं है वहां क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से पंजीकृत स्नातकोत्तर डॉक्टरों को ओपीडी सेवाएं देने की अनुमति दी जाए।

आरजीएचएस की मासिक समीक्षा बैठक अनिवार्य रूप से की जाए। किसी भी क्लेम को मंज़ूर करने या काटने के लिए स्पष्ट, उचित और न्यायसंगत नियम लागू हों, और तय समय सीमा में क्लेम निपटाए जाए।

यह है आरजीएचएस योजना

राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना में सरकारी और निजी अस्पतालों में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और आश्रितों को कैशलेस उपचार किया जाता है। जिसकी एवज सेवाकाल के दौरान तय राशि की कटौती की जाती है।

कार्य बहिष्कार लगातार जारी रहेगा

पूर्व में वार्ता के दौरान सरकार ने योजना में 31 मार्च 2025 तक के बकाया भुगतान 31 जुलाई तक जारी करने को आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि जब तक बकाया भुगतान जारी नहीं होता, तब तक योजना से संबंधित कार्यों का बहिष्कार जारी रहेगा।

विशेष व्यास, सदस्य, अलायन्स ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशन राज.

ये भी पढ़ें

Rajasthan: आरजीएचएस योजना का मॉडल बदलने की तैयारी, भजनलाल सरकार ले सकती है ये बड़ा फैसला
जयपुर
RGHS-Latest-Updates

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 03:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / RGHS: आखिर निजी अस्पतालों ने आरजीएचएस योजना में इलाज से क्यों किया किनारा, अब कब शुरू होगा योजना में फ्री इलाज?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.