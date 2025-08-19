डीजल संकट में फंसी जीवनदायिनी सेवा समय पर नहीं पहुंच पा रहे गंभीर मरीज

डीजल बचाने और एवरेज निकालने के लिए एबुलेंस चालक मजबूरन गाड़ियों को धीमी रतार से चला रहे हैं। नतीजा यह कि गंभीर मरीजों को समय पर हायर सेंटर तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। कई बार देरी के कारण मरीज की हालत और बिगड़ जाती है। इसको लेकर राजस्थान एबुलेंस कर्मचारी यूनियन ने चेतावनी दी है कि समय रहते एबुलेंस में डीजल की आपूर्ति की समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे सेवाएं ठप कर देंगे। प्रदेश में एंबुलेंस 108 का संचालन जीवीके ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज की ओर से किया जा रहा है। सीकर जिले में 42 एबुलेंस 108 अलग-अलग लोकेशन पर लगी हुई है।