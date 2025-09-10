लोक अदालत ने कृषि कनेक्शन काटने पर प्रार्थीया को क्षतिपूर्ति के पेटे 55 हजार रुपए देने के दिए आदेश

प्रार्थी ने बिजली कनेक्शन काटने की शिकायत 181 संपर्क पोर्टल पर दर्ज करवाई गई थी। प्रार्थीया को जानकारी दी गई कि उसका कनेक्शन चालू है जबकि कनेक्शन 4 अप्रैल को ही काट दिया गया और इसे वापस भी नहीं जोड़ा गया। यही नहीं प्रार्थीया ने कनेक्शन, मीटर के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी भ नहीं की, इसके बाद भी बिना सूचना के बिजली कनेक्शन काटा गया। ऐसे में उन्हें टैंकर से पेयजल मंगवाना पड़ा और परेशानी हुई। परिवार को कई दिन तक बिजली कनेक्शन कटने से परेशानी हुई। खेती में भी नुकसान हुआ। प्रार्थीया ने इस पर याचिका लगाई थी।