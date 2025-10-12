एकाकी जीवन…तनाव…और आर्थिक तंगी, दूसरे जहां में खो गई पांच जिंदगियां

सूचना मिलते ही एसपी प्रवीण नायक नूनावत, एएसपी गजेंद्रसिंह जोधा व सीओ सुरेश शर्मा व थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। सदर थानाधिकारी इंद्राज मरोड़िया ने बताया कि घटना की जानकारी तब लगी जब फ्लैट से तेज दुर्गंध आने लगी। पड़ोसियों ने फ्लैट तोड़कर देखा तो फ्लेट में पांच शव पड़े हुए थे। किरण उर्फ पिंकी चौधरी (40) मूलत: निवासी मूंडवाड़ा हाल अनिरुद्ध रेजिडेंसी, पालवास के रूप में रह रही थी। किरण देवी उर्फ पिंकी चौधरी निवासी मूंडवाड़ा, सीकर हाल अनिरूद्धरेजीडेन्सीपालवास रोड सीकर में रह रही थी। उसका बेटा सुमित चौधरी उम्र (18) वर्ष, स्नेहा चौधरी उम्र (14) साल बेटी, आयु (4) और अवनीश (2.6 साल) रेजिडेंसी में चार साल से फ्लेट में किराए पर रह रहे थे। उसके साथ उसके चारों बच्चे तीन बेटे और एक बेटी भी रह रही थी। बेटा सुमित बाजिया 12वीं पास था, वहीं स्नेहा8वीं पास कर चुकी थी। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया कि पिछले साल बच्चे स्कूल गए थे लेकिन इस साल स्कूल नहीं जा रहे थे।