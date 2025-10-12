Patrika LogoSwitch to English

सीकर

एकाकी जीवन…तनाव…और आर्थिक तंगी, दूसरे जहां में खो गई पांच जिंदगियां

आटे में विशाक्त मिला चार बच्चों को रोटियां खिलाई, बाद में स्वयं खाई, पांचों की मौत - पालवास रोड स्थित अनिरुद्ध रेजिडेंसी में शव फुलकर सड़ गए थे, बदबू आने के बाद पुलिस ने दो गेट तोड़े - फ्लेट से पुलिस को विशाक्त के आठ खाली व दो भरे पैकेट मिले, पहले पति से तलाक ले चुकी थी, दूसरे पर भरण-पोषण का केस कर रखा था

3 min read

सीकर

image

Yadvendra Singh Rathore

Oct 12, 2025

सीकर. सीकर शहर के पालवास रोड स्थित अनिरुद्ध रेजिडेंसी के में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। फ्लेट नंबर ए-2010 में एक ही परिवार के पांच सदस्यों के शव मिले हैं। मृतकों में एक महिला और उसके चार बच्चे शामिल हैं। महिला ने आटे में आठ पुड़ियाविशाक्त पदार्थ की मिलाकर अपने तीन बेटों व एक बेटी को खिला दिया और फिर खुद ने भी खा लिया। युवती यू-ट्यूबर व सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर थी और उसके यू-ट्यूब पर 1500 सब्सक्राइबर और फेसबुक पर 7300 लोग जुड़े हुए थे। उसने लव मैरिज की थी और पहले पति को तलाक देने के बाद दूसरे पति पर भी भरण-पोषण का केस कर रखा था। एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए व पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस परिवार व उसके पति को फोन कर रही है।

बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे -

सूचना मिलते ही एसपी प्रवीण नायक नूनावत, एएसपी गजेंद्रसिंह जोधा व सीओ सुरेश शर्मा व थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। सदर थानाधिकारी इंद्राज मरोड़िया ने बताया कि घटना की जानकारी तब लगी जब फ्लैट से तेज दुर्गंध आने लगी। पड़ोसियों ने फ्लैट तोड़कर देखा तो फ्लेट में पांच शव पड़े हुए थे। किरण उर्फ पिंकी चौधरी (40) मूलत: निवासी मूंडवाड़ा हाल अनिरुद्ध रेजिडेंसी, पालवास के रूप में रह रही थी। किरण देवी उर्फ पिंकी चौधरी निवासी मूंडवाड़ा, सीकर हाल अनिरूद्धरेजीडेन्सीपालवास रोड सीकर में रह रही थी। उसका बेटा सुमित चौधरी उम्र (18) वर्ष, स्नेहा चौधरी उम्र (14) साल बेटी, आयु (4) और अवनीश (2.6 साल) रेजिडेंसी में चार साल से फ्लेट में किराए पर रह रहे थे। उसके साथ उसके चारों बच्चे तीन बेटे और एक बेटी भी रह रही थी। बेटा सुमित बाजिया 12वीं पास था, वहीं स्नेहा8वीं पास कर चुकी थी। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया कि पिछले साल बच्चे स्कूल गए थे लेकिन इस साल स्कूल नहीं जा रहे थे।

29 सितंबर के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो नहीं डाले -

सदर थानाधिकारी इंद्राज मरोड़िया व पड़ोसियों ने बताया कि परिवार पिछले कई दिनों से फ्लैट से बाहर नहीं निकला था। यू-ट्यूबर व सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर किरण उर्फ पिंकी चौधरी ने आखिरी बार 29 सितंबर को फेसबुक व यू-ट्यूब चैनल पर वीडियो डाले थे। इसके बाद उसने कोई वीडियो नहीं डाले। वहीं फ्लेट से 3 अक्टूबर एक्सपायर तिथि की दूध की थैली मिली है।नवरात्र में वह दुर्गा माता विसर्जन में खूब डांस करती थी, लेकिन इस बार वह बाहर नहीं निकली थी। ऐसे में पुलिस संभावना जता रही है कि 30 सितंबर या एक अक्टूबर को ही अपने बच्चों सहित आत्महत्या कर ली थी।

पांचों के शव एक ही कमरे में मिले -

फ्लैट का गेट तोड़कर अंदर घुसे पुलिसकर्मियों को भयावह दृश्य का सामना करना पड़ा। बेकिरण उर्फ पिंकी चौधरी व दो छोटे बच्चों के शव बेड पर थे जबकि सुमित व उसकी बहन स्नेहा के शव बेड के नीचे फर्श पर पास-पास में पड़े हुए थे। पांचों के शव, चेहरे काले पड़ चुके थे और शव फूल गए थे, शवों से काफी दुर्गंध आ रही थी। कमरे से 10 विशाक्त पदार्थ के पैकेट मिले हैं, जिनमें से आठ के खाली रैपर मिले और दो विशाक्त पदार्थ की पुड़िया पैकिंग में थी। गूंथा हुआ आटा भी मिला है, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। ऐसे में संभावना है कि महिला ने आटे में विशाक्त पदार्थ की गोलियां का पाउडर मिला सबको खिलाया और बाद में खुद ने भी खा लिया।

पहले पति को तलाक दिया, भरण-पोषण का केस कर रखा था -

पुलिस सूत्रों ने बताया कि किरण उर्फ पिंकी चौधरी ने मूंडवाड़ा गांव के ही नेमीचंद बाजिया से भागकर प्रेम विवाह किया था। 2019 में किरण ने नेमीचंद बाजिया को तलाक दे दिया था। नेमीचंद बाजिया से पिंकी के एक लड़का व एक लड़की थे। इसके बाद वह शैलेष झाझड़िया निवासी पिपली, झुंझुनूं के साथ रहने लगी थी। शैलेष से उसके दो लड़के थे। पुलिस ने बताया कि पिंकी चौधरी ने नेमीचंद बाजिया पर भी भरण-पोषण का केस कर दिया था। पहले शैलेष झाझड़ियापालवास में ही एक निजी स्कूल में पढ़ाता था, उस पर मामला दर्ज करवाया था। शैलेष भी पिछले एक साल से पिंकी के संपर्क में नहीं था। जिसके बाद वह अपने चारों बच्चों के साथ फ्लेट में रह रही थी।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 12:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / एकाकी जीवन…तनाव…और आर्थिक तंगी, दूसरे जहां में खो गई पांच जिंदगियां

