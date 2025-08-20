अगले 2 दिन ‘लो-प्रेशर एरिया’ के कारण ‘मूसलाधार बारिश’ का येलो अलर्ट जारी, राजस्थान के 20 से ज्यादा जिलों में आई IMD की चेतावनी

IMD Warning Of Heavy Rain: बंगाल की खाड़ी में 'लो-प्रेशर एरिया' बनने से सीकर सहित राजस्थान के मौसम में बदलाव आया है। हवाओं की दिशा बदलने के साथ अंचल में सुबह से बादलों की लुकाछिपी रही। दोपहर बाद कई स्थानों पर बूंदाबांदी हुई।
मौसम केंद्र जयपुर ने चेतावनी जारी करते हुए 21 और 22 अगस्त को सीकर और झुंझुनूं जिले में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। इधर सीकर में सुबह से बादलों की लुकाछिपी के कारण बारिश के आसार बने। दोपहर में हवा में नमी बढ़ने और पूर्वी हवाएं चलने के साथ ही छितराई बूंदाबांदी हुई। देर शाम को पूर्वी हवाएं चलने से तेज गर्मी और उमस का असर कम रहा। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री व न्यूनतम 26.5 डिग्री और सीकर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा। वहीं अगले 2 कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया है।
मौसम विभाग ने आज 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए कई जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात तो कुछ में इनके साथ मूसलाधार बारिश की संभावना भी जताई है। जिसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जालोर और पाली जिले शामिल है।
वहीं कल के लिए भी 28 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए कई जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात तो कुछ में इनके साथ मूसलाधार बारिश की संभावना भी जताई है। जिसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जालोर, झुंझुनूं, सीकर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और पाली जिले शामिल है।