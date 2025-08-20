अगले 2 दिन ‘लो-प्रेशर एरिया’ के कारण ‘मूसलाधार बारिश’ का येलो अलर्ट जारी, राजस्थान के 20 से ज्यादा जिलों में आई IMD की चेतावनी

मौसम केंद्र जयपुर ने चेतावनी जारी करते हुए 21 और 22 अगस्त को सीकर और झुंझुनूं जिले में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। इधर सीकर में सुबह से बादलों की लुकाछिपी के कारण बारिश के आसार बने। दोपहर में हवा में नमी बढ़ने और पूर्वी हवाएं चलने के साथ ही छितराई बूंदाबांदी हुई। देर शाम को पूर्वी हवाएं चलने से तेज गर्मी और उमस का असर कम रहा। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री व न्यूनतम 26.5 डिग्री और सीकर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा। वहीं अगले 2 कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया है।