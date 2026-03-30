Sikar News: 500 रुपए में लग्जरी कार, 1500 का लाइटर; लाइक्स के लालच में रील ने बिगाड़ दी जिंदगी

जीणमाता थानाधिाकरी राकेश कुमार मीणा ने बताया कि 28 मार्च को इंस्टाग्राम पर एक रील वायरल हुई, जो जीणमाता थाना इलाके के रेवासा झील क्षेत्र की थी। रील में एक लड़की लग्जरी गाड़ी के साथ हाथ में पिस्टल जैसा दिखने वाला एक हथियार लहरा रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद लड़की के बारे में जानकारी जुटाई गई। लड़की नाबालिग थी। जिसने वीडियो बनाने के लिए अपने हाथ में पिस्टल की तरह दिखने वाला लाइटर लिया हुआ था।