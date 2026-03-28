Rajasthan Murder Case: हथौड़े से वार कर सो रहे दोस्त की हत्या, शराब पार्टी के बाद खाना बनाने को लेकर हुआ था झगड़ा

12 सितंबर 2024 की रात दोनों ने शराब पार्टी की। इसी दौरान खाना बनाने की बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। शराब पार्टी के बाद मिथुन तो वहीं पर सो गया था। जबकि राहुल पास में जेसीबी में सो रहा था। इसी दौरान रात के समय राहुल ने आवेश में आकर हथौड़े से मिथुन के सिर पर हमला कर दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अभियुक्त राहुल मौके से फरार हो गया था।