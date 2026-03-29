Shekhawati News: समारोह में बोले राज्यपाल- झटपट नौकरी मिले तो शादी के लिए जल्द मिल सकती है लड़की

राज्यपाल ने कहा कि केवल डिग्री के भरोसे रोजगार मिलना कठिन है, इसलिए हर युवा के पास व्यावहारिक कौशल होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान कौशल और कला की समृद्ध भूमि है। रणकपुर स्थित भगवान महावीर मंदिर का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि इसकी भव्य नक्काशी और निर्माण में 64 वर्ष लगे, जो यहां की शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। उन्होंने युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर भी प्रेरित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर बनकर न केवल खुद आगे बढ़ें, बल्कि समाज के प्रति भी जिम्मेदारी निभाएं।