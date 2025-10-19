Rajasthan: शादी में नाबालिग को बहला-फुसला कर किया था बलात्कार, अब आरोपी को मिली 20 साल की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक भवानी सिंह जेरठी ने बताया कि परिवादी पीड़िता के चाचा ने 16 मई 2022 को मामला दर्ज करवाया था। परिवादी ने मामले में बताया कि वह अपनी पत्नी और भतीजी के साथ साले की शादी में गए हुए थे। 13 मई को वह बारात में चले गए, तब कोई उनकी भतीजी को बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया। पीड़िता के बयानों से पता चला कि अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार किया।