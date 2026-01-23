Sikar: शादी का झांसा देकर नाबलिग को भगाया, होटल ले जाकर किया रेप, अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल, घरवालों ने भी दिया साथ

उक्त गांव निवासी मुकेश बाना के ई मित्र से पति की ओर से विदेश से भेजे गए रुपए निकलवाने के लिए वह जाती थी। इस दौरान उससे जान-पहचान हो गई तथा वह घर आने लगा। एक दिन मौका पाकर मुकेश ने उसके साथ बलात्कार किया तथा अश्लील फोटो व वीडियो बना लिया। उसके बाद आरोपी ने अलग-अलग जगहों पर भी उसके साथ बलात्कार किया तथा ब्लैकमेल करते हुए 5 साल में 25 लाख रुपए हड़प लिए।