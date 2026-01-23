Sikar: शादी का झांसा देकर नाबलिग को भगाया, होटल ले जाकर किया रेप, अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल, घरवालों ने भी दिया साथ

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Minor Girl Rape Case: सीकर जिले में नाबलिग लड़की से रेप और ब्लैकमेल का मामला सामने आया है। जिसमें आरोपी युवक के घरवाले भी शामिल है। पीड़िता ने दादिया थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। जिसमें आरोपी युवक ने 17 साल की नाबालिग लड़की से बातचीत करके नजदीकियां बढ़ाई और मिलने बुलाकर अश्लील फोटो-वीडियो रिकॉर्ड कर लिए।
अश्लील फोटो-वीडियो से ब्लैकमेल करके आरोपी ने शादी करने की बात कही और दबाव बनाकर घर से भगाकर ले गया। शादी का कहकर युवक ने होटल में ठहराया और कई बार डरा-धमकाकर रेप किया। जब नाबालिग ने इसका विरोध किया तो अश्लील फोटो-वीडियो को वायरल करने की धमकी देता रहा।
पीड़िता के अनुसार आरोपी युवक के घरवाले भी इसमें शामिल है। ऐसे में पीड़िता ने थाने पहुंचकर आरोपी युवक समेत 5 लोगों पर केस दर्ज कराया है।
चूरू जिले के एक थाने से भी विवाहिता से बलात्कार कर उसके अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर 30 लाख रुपए हड़पने का मामला बुधवार देर रात दर्ज हुआ है। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि जिले की एक तहसील के एक गांव की विवाहिता ने आरोप लगाया है कि उसके पति विदेश में रहता है।
उक्त गांव निवासी मुकेश बाना के ई मित्र से पति की ओर से विदेश से भेजे गए रुपए निकलवाने के लिए वह जाती थी। इस दौरान उससे जान-पहचान हो गई तथा वह घर आने लगा। एक दिन मौका पाकर मुकेश ने उसके साथ बलात्कार किया तथा अश्लील फोटो व वीडियो बना लिया। उसके बाद आरोपी ने अलग-अलग जगहों पर भी उसके साथ बलात्कार किया तथा ब्लैकमेल करते हुए 5 साल में 25 लाख रुपए हड़प लिए।
पीडि़ता ने आगे बताया एक दिन आरोपी ने उसे बस स्टैंड बुलाया तथा उससे चैक व स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवा लिए और 6 जनवरी को आरोपी ने उसके खाते से 5 लाख रुपए और निकाल लिए। आरोपी ने अब तक 30 लाख रुपए हड़प लिए है। पुलिस ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
