23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Sikar: शादी का झांसा देकर नाबलिग को भगाया, होटल ले जाकर किया रेप, अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल, घरवालों ने भी दिया साथ

Rape, Blackmail And Extortion Case: शादी का कहकर युवक ने होटल में ठहराया और कई बार डरा-धमकाकर रेप किया। जब नाबालिग ने इसका विरोध किया तो अश्लील फोटो-वीडियो को वायरल करने की धमकी देता रहा।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Jan 23, 2026

Rape Case

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Minor Girl Rape Case: सीकर जिले में नाबलिग लड़की से रेप और ब्लैकमेल का मामला सामने आया है। जिसमें आरोपी युवक के घरवाले भी शामिल है। पीड़िता ने दादिया थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार पॉ​​क्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। जिसमें आरोपी युवक ने 17 साल की नाबालिग लड़की से बातचीत करके नजदीकियां बढ़ाई और मिलने बुलाकर अश्लील फोटो-वीडियो रिकॉर्ड कर लिए।

शादी का झांसा देकर भगाया

अश्लील फोटो-वीडियो से ब्लैकमेल करके आरोपी ने शादी करने की बात कही और दबाव बनाकर घर से भगाकर ले गया। शादी का कहकर युवक ने होटल में ठहराया और कई बार डरा-धमकाकर रेप किया। जब नाबालिग ने इसका विरोध किया तो अश्लील फोटो-वीडियो को वायरल करने की धमकी देता रहा।

घरवाले भी हैं शामिल

पीड़िता के अनुसार आरोपी युवक के घरवाले भी इसमें शामिल है। ऐसे में पीड़िता ने थाने पहुंचकर आरोपी युवक समेत 5 लोगों पर केस दर्ज कराया है।

विवाहिता का अश्लील वीडियो बनाकर 30 लाख रुपए हड़पे

चूरू जिले के एक थाने से भी विवाहिता से बलात्कार कर उसके अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर 30 लाख रुपए हड़पने का मामला बुधवार देर रात दर्ज हुआ है। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि जिले की एक तहसील के एक गांव की विवाहिता ने आरोप लगाया है कि उसके पति विदेश में रहता है।

उक्त गांव निवासी मुकेश बाना के ई मित्र से पति की ओर से विदेश से भेजे गए रुपए निकलवाने के लिए वह जाती थी। इस दौरान उससे जान-पहचान हो गई तथा वह घर आने लगा। एक दिन मौका पाकर मुकेश ने उसके साथ बलात्कार किया तथा अश्लील फोटो व वीडियो बना लिया। उसके बाद आरोपी ने अलग-अलग जगहों पर भी उसके साथ बलात्कार किया तथा ब्लैकमेल करते हुए 5 साल में 25 लाख रुपए हड़प लिए।

पीडि़ता ने आगे बताया एक दिन आरोपी ने उसे बस स्टैंड बुलाया तथा उससे चैक व स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवा लिए और 6 जनवरी को आरोपी ने उसके खाते से 5 लाख रुपए और निकाल लिए। आरोपी ने अब तक 30 लाख रुपए हड़प लिए है। पुलिस ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Sirohi: शादी के बाद गैर मर्द से बन गए महिला के प्रेम संबंध, बंद कमरे में दोनों ने उठाया खौफनाक कदम, मकान मालिक को बुलानी पड़ी पुलिस
पाली
Pali Suicide Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Jan 2026 10:32 am

Published on:

23 Jan 2026 10:31 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar: शादी का झांसा देकर नाबलिग को भगाया, होटल ले जाकर किया रेप, अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल, घरवालों ने भी दिया साथ

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में कुदरत का कहर: बसंत पंचमी पर बारिश-ओलों ने बिगाड़ा शादियों का जायका, फसलों पर गिरी 'बर्फ की मार'

सीकर

IMD अलर्ट के बाद जयपुर समेत इन जिलों में झमाझम बारिश, अब गिरेंगे ओले? जानें मौसम विभाग की लेटेस्ट भविष्यवाणी

Rain And Hailstorm
सीकर

Sikar Murder: पूर्व सरपंच मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बरी, 3 को आजीवन कारावास, 6 को 10-10 साल की सजा

Former Sarpanch Sardar Rao murder case, Sirohi Former Sarpanch Sardar Rao murder case, Sirohi murder case, Sirohi crime news, Lawrence Bishnoi, पूर्व सरपंच सरदार राव हत्याकांड, सिरोही पूर्व सरपंच सरदार राव हत्याकांड, सिरोही हत्याकांड, सिरोही क्राइम न्यूज, लॉरेंस बिश्नोई
सीकर

Success Story: यूट्यूब से सीखी टेक्नोलॉजी, राजस्थान के 8वीं के छात्र ने बना दी EV कार, 25 KM/h की है रफ्तार

EV Car
सीकर

सीकर में युवती ने प्रेमी को शादी के लिए मना किया, युवक ने की आत्महत्या

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.