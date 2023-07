मोहम्मद युनुस से परसराम बना युवक, सांगलिया धूणी में हुआ धर्म परिवर्तन

सीकरPublished: Jul 13, 2023 11:47:33 am Submitted by: Sachin Mathur

Mohammed Yunus was made by converting Parsaram to Islam for promotion सीकर. अरब देश कतर में नौकरी के नाम पर धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

मोहम्मद युनुस से परसराम बना युवक, सांगलिया धूणी में हुआ धर्म परिवर्तन