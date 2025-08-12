फिर शुरू होगी मानसून की झमाझम बारिश, IMD ने दे दी चेतावनी, अगले 48 घंटे में बदलेगा मौसम, भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी

NEXT 48 HOURS IMD ALERT: पश्चिमी हवाएं चलने से सीकर सहित प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे हो गए। मौसम केन्द्रों पर दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाने लगी है। इधर मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हवाएं चलने से तीन-चार दिन बारिश की गतिविधियां कमजोर रहेगी।