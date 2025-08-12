फिर शुरू होगी मानसून की झमाझम बारिश, IMD ने दे दी चेतावनी, अगले 48 घंटे में बदलेगा मौसम, भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी

NEXT 48 HOURS IMD ALERT: पश्चिमी हवाएं चलने से सीकर सहित प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे हो गए। मौसम केन्द्रों पर दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाने लगी है। इधर मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हवाएं चलने से तीन-चार दिन बारिश की गतिविधियां कमजोर रहेगी।
वहीं अगले 48 घंटे में यानी 14 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से तथा पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार है।
सीकर में सोमवार सुबह से मौसम के तेवर तीखे रहे। पिछले साल की बजाए अगस्त माह के पहले पखवाड़े में सामान्य से सात डिग्री ज्यादा पारा दर्ज की गई। दिन में तेज धूप के कारण लोग गर्मी से खासे परेशान हुए।
अधिकतम तापमान बढ़ने से शाम को भी गर्मी रही। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री व न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री और सीकर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री व न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री दर्ज किया गया।
14 अगस्त: अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, झालवाड़, करौली, कोटा और सवाईमाधोपुर में मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है।
15 अगस्त: अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झालवाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर और टोंक में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ कुछ जिलों में भारी बारिश की भी संभावना जताई है।