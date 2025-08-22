खुशखबरी: राजस्थान में यहां बन रहे 5 ओवरब्रिज, सीकर, जयपुर, बीकानेर, झुंझुनूं सहित कई जिलों का सफर होगा आसान

Sikar News: शिक्षानगरी व जिले की अब प्रदेश की राजधानी को जाने की राहें और आसान होगी। सालासर व खाटूश्यामजी की वजह से आगरा-बीकानेर हाइवे पर लगातार बढ़ते यातायात को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पिछले साल पांच नए ओवरब्रिज की सौागत दी थी। इनमें से एक ओवरब्रिज तो शुरू भी हो गया है। वहीं इस साल के आखिर तक सभी ओवरब्रिज शुरू होने की संभावना है। इससे सीकर, चूरू, झुुंझुनूं, बीकानेर, हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर सहित अन्य जिलों को फायदा मिलेगा। एक्सपर्ट का दावा है किन इन पांचों ओवरब्रिज के शुरू होने पर यात्रियों का 20-30 मिनट का सफर कम होगा। वहीं रींगस में रिंग रोड बनने से श्याम भक्तों को काफी राहत मिल सकेगी। पिछले कई सालों से जयपुर-बीकानेर हाइवे पर पांच स्थानों पर पुलिया की मांग उठ रही थी। इस साल काम पूरा होने से लोगों को राहत मिल सकेगी।