अब रात इतने बजे ही बंद हो जाएगा खाटूश्यामजी बाजार, प्रशासन ने लिए कई कड़े फैसले



ठेला-थड़ी वालों की जगह लॉटरी सिस्टम से तय की जाएगी। पालिका ने यह भी तय किया है कि हर दुकान के बाहर एक से डेढ़ फीट की मार्किंग की जाएगी ताकि सड़क पर अतिक्रमण रोका जा सके। मुख्य मार्गों और तंग गलियों में बाइक खड़ी करने पर पुलिस तुरंत हटाएगी। मंदिर के आसपास का क्षेत्र अब नो व्हीकल जोन रहेगा। यहां आपातकालीन वाहन को ही प्रवेश मिलेगा। यातायात सुचारू रहे इसलिए तोरण द्वार के आसपास की पार्किंग भी बंद की जाएगी।