अब रात इतने बजे ही बंद हो जाएगा खाटूश्यामजी बाजार, प्रशासन ने लिए कई कड़े फैसले

खाटूश्यामजी (सीकर)। धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी में अब बाजार रात 11 बजे बंद हो जाएंगे। मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रवीण चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए यह निर्णय किया गया।
थाना प्रभारी पवन चौबे ने बताया कि अब कस्बे की सभी दुकानें मंदिर खुलने के साथ खुलेंगी और मंदिर बंद होने के एक घंटे बाद यानी रात 11 बजे तक बंद करनी होंगी। ई-रिक्शा चालकों का पंजीकरण किया जाएगा। रूट तय कर मोबाइल ऐप से ट्रैकिंग की जाएगी ताकि कोई चालक डायवर्ट न हो सके। रूट उल्लंघन पर जुर्माना किया जाएगा।
ठेला-थड़ी वालों की जगह लॉटरी सिस्टम से तय की जाएगी। पालिका ने यह भी तय किया है कि हर दुकान के बाहर एक से डेढ़ फीट की मार्किंग की जाएगी ताकि सड़क पर अतिक्रमण रोका जा सके। मुख्य मार्गों और तंग गलियों में बाइक खड़ी करने पर पुलिस तुरंत हटाएगी। मंदिर के आसपास का क्षेत्र अब नो व्हीकल जोन रहेगा। यहां आपातकालीन वाहन को ही प्रवेश मिलेगा। यातायात सुचारू रहे इसलिए तोरण द्वार के आसपास की पार्किंग भी बंद की जाएगी।
किसान नेता मोहन मावलिया ने बैठक में कहा कि रिंग रोड बनने से आसपास के गांवों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। ईओ ने बताया कि रिंग रोड से जुड़ी फाइल तैयार कर सरकार को भेज दी गई है, अब निर्णय राज्य स्तर पर होगा।
