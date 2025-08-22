हर्ष पर्वत पर चौथे ही दिन आंतरी का नाला में दोबारा से 10 गहरी खाई में गिरी कार, बाल-बाल बचे पांच पर्यटक

सीकर. चार दिन बाद ही हर्ष पर्वत पर फिर उसी जगह आंतरी नाला में गुरुवार शाम करीब चार बजे एक कार गहरी खाई में गिर, जहां दो युवक-युवतियों की मौत हुई थी। हालांकि गनीमत रही कि ढलान में जब कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गई तो इस दौरान गाड़ी की गति धीमी होने व बीच में बड़े पत्थर आने से कार के टायर फ्री हो गए और बड़ा हादसा होने से टल गया। कार में दिल्ली निवासी एक ही परिवार के पांच लोग सवार थे जो बाल-बाल बच गए। इस दौरान मौके पर सैकड़ों पर्यटक एकत्रित हो गए। हर्ष गांव के लोगों व दूसरे पर्यटकों की मदद से दिल्ली निवासी पांचों पर्यटकों को बचा लिया और कार को वाहन से लोगों ने खींचकर आधा घंटे में ही बाहर निकाल लिया। इसके बाद पांचों पर्यटक दिल्ली लौट गए।