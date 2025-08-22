हर्ष पर्वत पर चौथे ही दिन आंतरी का नाला में दोबारा से 10 गहरी खाई में गिरी कार, बाल-बाल बचे पांच पर्यटक

सीकर. चार दिन बाद ही हर्ष पर्वत पर फिर उसी जगह आंतरी नाला में गुरुवार शाम करीब चार बजे एक कार गहरी खाई में गिर, जहां दो युवक-युवतियों की मौत हुई थी। हालांकि गनीमत रही कि ढलान में जब कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गई तो इस दौरान गाड़ी की गति धीमी होने व बीच में बड़े पत्थर आने से कार के टायर फ्री हो गए और बड़ा हादसा होने से टल गया। कार में दिल्ली निवासी एक ही परिवार के पांच लोग सवार थे जो बाल-बाल बच गए। इस दौरान मौके पर सैकड़ों पर्यटक एकत्रित हो गए। हर्ष गांव के लोगों व दूसरे पर्यटकों की मदद से दिल्ली निवासी पांचों पर्यटकों को बचा लिया और कार को वाहन से लोगों ने खींचकर आधा घंटे में ही बाहर निकाल लिया। इसके बाद पांचों पर्यटक दिल्ली लौट गए।
जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, जीणमाता थाना पुलिस और वन विभाग की टीम ने हर्ष पर स्थित आंतरी का नाला में चार दिन पहले हुए भीषण हादसे से कोई सबक नहीं लिया है। आंतरी नाला पर सड़क पर यूटर्ननुमा घुमाव है, जिसके चलते वाहन चालक कार को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वहां पर ना तो दीवार बनाई गई और ना ही लोहे की रेलिंग लगाई गई। यहां तक कि इन चारों विभागों ने आंतरी का नाला पर साइन बोर्ड, रेडियम पट्टी आदि भी नहीं लगाई है। चेतावनी बोर्ड तक नहीं लगाया, ऐसे में चौथे ही दिन फिर हादसा हो गया।
चार दिन पहले 17 अगस्त की देर रात एक कार आंतरी के नाला में 250 फीट नीचे तक चली गई थी। इस हादसे में जयपुर के देवांग शर्मा व मुंबई निवासी एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी वहीं दिल्ली की एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बारिहश होने से खुशनुमा माहौल होने व पर्वत के चारों ओर घने बादल छाने के कारण हर्ष पर्वत पर गुरुवार को पर्यटकों की अच्छी- खासी भीड़ जमा थी।
जानकारी के अनुसार करीब 3100 फीट की ऊंचाई पर स्थित हर्ष पर्वत पर करीब 1100 वर्ष पुराना हर्षनाथ भैंरूजी मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर स्थित हैं। गांव से लेकर हर्ष पर्वत तक की दूरी करीब 7 किलोमीटर है। ग्रामीणों व स्थानीय लोगों के कई साल तक संघर्ष करने के उपरांत हर्ष तक सड़क बनाई गई थी। सड़क का निर्माण 2021 में पीडब्ल्यूडी एजेंसी ने किया था।