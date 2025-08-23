रेवासापीठ के पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज बोले- भगवान की भक्ति करने से शांत रहता है मन

अजीतगढ़। रेवासा धाम के पीठाधीश्वर राजेंद्र दास एवं रामस्वरूप दास का शुक्रवार को कस्बे में जगह-जगह स्वागत किया गया। दिल्ली जाते समय अजीतगढ़ के कौशल्या दास मंदिर में दोनों संतों ने नरसिंह भगवान, हनुमान जी की पूजा की। मंदिर के संत राम अनुग्रह दास ने राजेंद्र दास महाराज व उनके साथ आए अन्य संतों का सम्मान किया।
राजेंद्र दास महाराज ने कहा कि भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति का मन शांत रहता है। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। इसके पहले महाराज का दिवराला की काकरिया प्याऊ पर श्रीराम डागर के नेतृत्व में दर्जनों श्रद्धालुओं ने सम्मान किया।
शाहपुर सड़क हरितवाल आवास पर भी स्वागत किया गया। इस अवसर पर कुणाल सिंह, श्रीराम यादव, दिनेश डागर, हरिशंकर हरीतवाल, पवन हरीतवाल, केदार हरीतवाल, किसान संघ के उप तहसील अजीतगढ़ अध्यक्ष मक्खन गुर्जर, अजीतगढ़ श्री कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष चैतन्य मीणा, मूल शंकर गोठवाल आदि थे।