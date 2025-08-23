रेवासापीठ के पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज बोले- भगवान की भक्ति करने से शांत रहता है मन

अजीतगढ़। रेवासा धाम के पीठाधीश्वर राजेंद्र दास एवं रामस्वरूप दास का शुक्रवार को कस्बे में जगह-जगह स्वागत किया गया। दिल्ली जाते समय अजीतगढ़ के कौशल्या दास मंदिर में दोनों संतों ने नरसिंह भगवान, हनुमान जी की पूजा की। मंदिर के संत राम अनुग्रह दास ने राजेंद्र दास महाराज व उनके साथ आए अन्य संतों का सम्मान किया।