Rajasthan: ‘पीएम मोदी खादी के कपड़े पहनते हैं’, सीकर में बोले मदन राठौड़, लोकल फोर वोकल पर दिया जोर

Rajasthan Politics: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ बुधवार को सीकर जिले के दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने जिला मुयालय पर रेशमा महल में खादी की प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खादी से बने कपड़ों का अवलोकन किया और महात्मा गांधी की जयंती पर खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी का थान खरीद उसका डिजिटल भुगतान भी किया। उन्होंने कहा कि गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है।