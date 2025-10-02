Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: ‘पीएम मोदी खादी के कपड़े पहनते हैं’, सीकर में बोले मदन राठौड़, लोकल फोर वोकल पर दिया जोर

Rajasthan Politics: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ बुधवार को सीकर जिले के दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने जिला मुयालय पर रेशमा महल में खादी की प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया।

less than 1 minute read

सीकर

image

Nirmal Pareek

Oct 02, 2025

Madan Rathore

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan Politics: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ बुधवार को सीकर जिले के दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने जिला मुयालय पर रेशमा महल में खादी की प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खादी से बने कपड़ों का अवलोकन किया और महात्मा गांधी की जयंती पर खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी का थान खरीद उसका डिजिटल भुगतान भी किया। उन्होंने कहा कि गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है।

गांधीजी ने खादी को बढ़ावा दिया- राठौड़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिन से शुरू हुए सेवा पखवाड़ा में लोकल फोर वोकल में स्थानीय उत्पाद को महत्व दिया जा रहा है। गांधीजी ने भी हमेशा खादी को बढ़ावा दिया और अब पीएम मोदी भी खादी से बने वस्त्र ही पहनने का संदेश देते हैं। इसी के तहत उन्होंने भी खादी खरीदा है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व की मंशा के अनुसार सेवा पखवाड़ा में स्वच्छता अभियान, विचार गोष्ठियां, सेवा आदि के कार्य किए जा रहे हैं। जिला मीडिया संयोजक जितेंद्र माथुर ने बताया कि इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने जिलाध्यक्ष व कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया तथा जिले की संगठनात्मक स्थिति पर चर्चा की।

डोटासरा को अनूठे अंदाज में दी बधाई

इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के साथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी जन्मदिन की बधाई दी। डोटासरा के लिए कहा उन्हें लंबी व दीर्घ आयु के साथ भगवान सदबुद्धि भी दे।

इस दौरान जिला प्रभारी दिनेश धाबाई, जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़, किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवां, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष स्वदेश शर्मा, भाजपा नेता इंजी. श्रवण चौधरी, जिला महामंत्री राजेश रोलन व रामावतार रूंथला, नेमीचंद कुमावत, जितेंद्र सिंह कारंगा, श्रीहरि बियाणी, अनिल धींवा, दिनेश भादवासी आदि मौजूद रहे।

Published on:

02 Oct 2025 03:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan: 'पीएम मोदी खादी के कपड़े पहनते हैं', सीकर में बोले मदन राठौड़, लोकल फोर वोकल पर दिया जोर

