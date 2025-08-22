पुलिस ने एक करोड़ रुपए की कीमत के 421 मोबाइल बरामद कर परिवादियों को सौंपे

एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि मोबाइल फोन चोरी या गुम होने पर शिकायत जरूर करें क्योंकि गुमशुदा या चोरी के फोन से कोई भी अपराध हो सकता है। वहीं इससे आमजन को परेशानी हो सकती है। मेबाइल खोने या चोरी होने पर नजदीकी के थाना में या ई-मित्र पर जाकर सीईआइआर पोर्टल पर फोन के चोरी या गुम होने की शिकायत दर्ज करवाएं। मोबाइल फोन का बिल और उसका बॉक्स संभालकर रखना चाहिए क्योंकि उस पर आइएमईआइ नंबर लिखे होते हैं, जिसके आधार पर ही शिकायत दर्ज होती है। इस दौरान एएसपी नीरज पाठक, सीओ लालसिंह, सीओ धोद सुरेश कुमार शर्मा, उद्योग नगर थानाधिकारी मनोज कुमार भाटीवाड़, सब इंस्पेक्टर ललिता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।