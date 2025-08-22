Patrika LogoSwitch to English

सीकर

पुलिस ने एक करोड़ रुपए की कीमत के 421 मोबाइल बरामद कर परिवादियों को सौंपे

- मोबाइल खोने पर संबंधित थाना या ई-मित्र पर जाकर सीईआइआर पोर्टल पर दर्ज करवाएं शिकायत

सीकर

Yadvendra Singh Rathore

Aug 22, 2025

सीकर. सीकर पुलिस ने अभियान चलाकर मात्र 26 दिन में खोए हुए 421 मोबाइल फोन और एक टैबलेट बरामद कर उनके मालिकों को सुपुर्द किए हैं। इन मोबाइलाें की कीमत करीब एक करोड़ रुपए है जिसमें आइफोन तक शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि सीईआइआर पोर्टल पर दर्ज मोबाइल गुमशुदगी की बरामदगी के लिए जिलेभर के थानों की टीमों की ओर से 26 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक संपर्क के सेतु नामक अभियान चलाकर 421 मोबाइल ढूंढ़कर परिवादियों को सौंपे गए।

उद्योग नगर थाना ने सबसे अधिक 122 मोबाइल किए बरामद-

एसपी ने बताया कि उद्योग नगर थानाधिकारी मनोज कुमार भाटीवाड़ की टीम ने सबसे अधिक 122 मोबाइल फोन और एक टैबलेट बरामद किया है। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने करीब 121 मोबाइल बरामद किए हैं। एसपी ने सभी परिवादियों को उनके मोबाइल सुपुर्द करवाए। इसके साथ ही एसपी ने यह भी कहा कि आमजन की हर समस्या को थाना स्तर पर ही हल किया जाएगा और परिवादी की हर शिकायत दर्ज की जाएगी, इसके निर्देश जारी किए गए हैं।

मोबाइल गुम होने पर तुरंत करें शिकायत -

एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि मोबाइल फोन चोरी या गुम होने पर शिकायत जरूर करें क्योंकि गुमशुदा या चोरी के फोन से कोई भी अपराध हो सकता है। वहीं इससे आमजन को परेशानी हो सकती है। मेबाइल खोने या चोरी होने पर नजदीकी के थाना में या ई-मित्र पर जाकर सीईआइआर पोर्टल पर फोन के चोरी या गुम होने की शिकायत दर्ज करवाएं। मोबाइल फोन का बिल और उसका बॉक्स संभालकर रखना चाहिए क्योंकि उस पर आइएमईआइ नंबर लिखे होते हैं, जिसके आधार पर ही शिकायत दर्ज होती है। इस दौरान एएसपी नीरज पाठक, सीओ लालसिंह, सीओ धोद सुरेश कुमार शर्मा, उद्योग नगर थानाधिकारी मनोज कुमार भाटीवाड़, सब इंस्पेक्टर ललिता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

22 Aug 2025 11:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / पुलिस ने एक करोड़ रुपए की कीमत के 421 मोबाइल बरामद कर परिवादियों को सौंपे

