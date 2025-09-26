नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को पकड़ने आए पुलिसकर्मियों को थप्पड़ें मारी व बाल नोंचे, पांच गिरफ्तार

सीओ सुरेश शर्मा ने बताया कि डीडवाना-कुचामन जिले के ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को धोद कस्बे की अनोखूं रोड का रहने वाला आरोपी गौतम मेघवाल पुत्र घासीराम अपने साथ बहला-फुसलाकर भगा ले आया था। नाबालिग के परिजनों ने थाना में मामला भी दर्ज करवाया था। नाबालिग पीड़िता ने दस्तयाब होने के बाद स्वयं के साथ बलात्कार होने की बात बताई थी। बलात्कार का आरोपी गौतम धोद में अपनी बहन मुन्नी के घर पर फरारी काट रहा था। मौलासर पुलिस के दो कांस्टेबल मुकेश और विजेंद्र मंगलवार शाम करीब 5.30 बजे आरोपी गौतम को पकड़ने के लिए उसकी बहन के घर गए थे। बड़ी मुश्किल से पुलिसकर्मियों ने आरोपी को उसकी बहन के घर के बाहर निकाला। आरोपी की बहनों, भांजी व अन्य रिश्तेदारों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। आरोपी व महिलाओं ने पुलिसकर्मियों के बाल नौंचे और थप्पड़ भी जड़े। दोनों पुलिसकर्मियों को आरोपी को लेकर नहीं जाने दिया। एक पुलिसकर्मी के कपड़े तक फाड़ दिए।