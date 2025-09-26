Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को पकड़ने आए पुलिसकर्मियों को थप्पड़ें मारी व बाल नोंचे, पांच गिरफ्तार

- नाबालिग से बलात्कार का मुख्य आरोपी गौतम बलाई धोद में अपनी बहन के यहां फरारी काट रहा था - मौलासर पुलिस के जवान ने धोद थाना में मामला दर्ज करवाया, एक आरोपी हुआ फरार

सीकर

Yadvendra Singh Rathore

Sep 26, 2025

सीकर. नाबालिग से बलात्कार के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने आई मौलासर पुलिस थाना के जवानों के साथ आरोपी व उसके परिवार ने जमकर मारपीट की। आरोपी युवक की बहनों, भांजी व अन्य रिश्तेदारों ने मौलासर पुलिस के जवानों के लात-घूसें व थप्पड़ें मारी। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है, लेकिन एक- दो लोगों को छोड़कर किसी भी अन्य ने पुलिस को नहीं छुड़ाया। उक्त घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मौके पर पहुंची धोद थाना पुलिस ने पुलिस को छुड़ा आरोपी को गिरफ्तार किया। धोद सीओ सुरेश शर्मा ने टीमें भेजकर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार हो गया।

आरोपी गौतम मेघवाल व उसकी बहनों ने की मारपीट-

सीओ सुरेश शर्मा ने बताया कि डीडवाना-कुचामन जिले के ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को धोद कस्बे की अनोखूं रोड का रहने वाला आरोपी गौतम मेघवाल पुत्र घासीराम अपने साथ बहला-फुसलाकर भगा ले आया था। नाबालिग के परिजनों ने थाना में मामला भी दर्ज करवाया था। नाबालिग पीड़िता ने दस्तयाब होने के बाद स्वयं के साथ बलात्कार होने की बात बताई थी। बलात्कार का आरोपी गौतम धोद में अपनी बहन मुन्नी के घर पर फरारी काट रहा था। मौलासर पुलिस के दो कांस्टेबल मुकेश और विजेंद्र मंगलवार शाम करीब 5.30 बजे आरोपी गौतम को पकड़ने के लिए उसकी बहन के घर गए थे। बड़ी मुश्किल से पुलिसकर्मियों ने आरोपी को उसकी बहन के घर के बाहर निकाला। आरोपी की बहनों, भांजी व अन्य रिश्तेदारों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। आरोपी व महिलाओं ने पुलिसकर्मियों के बाल नौंचे और थप्पड़ भी जड़े। दोनों पुलिसकर्मियों को आरोपी को लेकर नहीं जाने दिया। एक पुलिसकर्मी के कपड़े तक फाड़ दिए।

मुख्य आरोपी सहित पांच गिरफ्तार -

थानाधिकारी राजकुमार यादव ने बताया कि धोद थाना पुलिस ने बलात्कार के मुख्य आरोपी गौतम (21) पुत्र घासीराम बलाई को मंगलवार रात को ही गिरफ्तार कर लिया था। निवासी नुवा, डीडवाना-कुचामन, विक्रम (35) पुत्र सुल्तान, मुन्नी (40) पत्नी आनंद बलाई, उमा उर्फ उर्मिला (25) पत्नी सुरेश बलाई निवासी पेवा और प्रियंका (20) पुत्री आनंद बलाई निवासी धोद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जवानों से मारपीट करने वाले एक आरोपी बलवीर फरार हो गया है।

आरोपी ने छुड़ाकर भागने की कोशिश की -

आरोपी गौतम ने पुलिस से छुड़ाकर भागने की कोशिश भी की लेकिन दोनों पुलिसकर्मियों ने आरोपी को नहीं छोड़ा। धोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची तक भी आरोपी पुलिस जवानों को नहीं छोड़ रहे थे। मौलासर पुलिस के कांस्टेबल ने धोद पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। राजकार्य सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

मारपीट करने वाले आरोपी के रिश्तेदार -

नाबालिग से बलात्कार का आरोपी गौतम धोद कस्बे में अपनी बड़ी बहन मुन्नी के घर पर फरारी काट रहा था। पुलिस से मारपीट करने वाली आरोपी मुन्नी व उमा उर्फ उर्मिला आरोपी गौतम की बहनें हैं। प्रियंका आरोपी की भांजी विक्रम मुन्नी देवी का देवर है।

संसाधन व जवान कम, नतीजा आरोपी पुलिस काेपीट रही-

प्रदेश के पुलिस थानों में जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त नफरी (पुलिस जवान) नहीं है। वहीं हर थाना में पर्याप्त संसाधन, वाहन, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ऐसे में किसी भी बड़े आरोपी को पकड़ने जाने के लिए दो से तीन जवान या कांस्टेबल ही जाते हैं, जिससे मारपीट की घटनाएं घटित हो रही है ऐसे में पिछले दिनों अजीतगढ़ थाना पुलिस, जोधपुर में उद्योग नगर थाना पुलिस के साथ मारपीट हुई है। एएसआई के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर सिर फाेड़ दिया था। वहीं जीणमाता की तत्कालीन थानाधिकारी व पुलिस जाब्ते के साथ आरोपी के परिवार के लोगों ने मारपीट की थी। वहीं पिछले महीने में ही खाटूश्यामजी से ड्यूटी कर वापस सीकर आ रही होगमार्ड की महिला जवान के साथ बदमाशों ने स्कूटी रुकवाकर मारपीट की थी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Sept 2025 12:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को पकड़ने आए पुलिसकर्मियों को थप्पड़ें मारी व बाल नोंचे, पांच गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.