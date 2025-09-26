नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को पकड़ने आए पुलिसकर्मियों को थप्पड़ें मारी व बाल नोंचे, पांच गिरफ्तार

सीकर. नाबालिग से बलात्कार के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने आई मौलासर पुलिस थाना के जवानों के साथ आरोपी व उसके परिवार ने जमकर मारपीट की। आरोपी युवक की बहनों, भांजी व अन्य रिश्तेदारों ने मौलासर पुलिस के जवानों के लात-घूसें व थप्पड़ें मारी। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है, लेकिन एक- दो लोगों को छोड़कर किसी भी अन्य ने पुलिस को नहीं छुड़ाया। उक्त घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मौके पर पहुंची धोद थाना पुलिस ने पुलिस को छुड़ा आरोपी को गिरफ्तार किया। धोद सीओ सुरेश शर्मा ने टीमें भेजकर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार हो गया।
सीओ सुरेश शर्मा ने बताया कि डीडवाना-कुचामन जिले के ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को धोद कस्बे की अनोखूं रोड का रहने वाला आरोपी गौतम मेघवाल पुत्र घासीराम अपने साथ बहला-फुसलाकर भगा ले आया था। नाबालिग के परिजनों ने थाना में मामला भी दर्ज करवाया था। नाबालिग पीड़िता ने दस्तयाब होने के बाद स्वयं के साथ बलात्कार होने की बात बताई थी। बलात्कार का आरोपी गौतम धोद में अपनी बहन मुन्नी के घर पर फरारी काट रहा था। मौलासर पुलिस के दो कांस्टेबल मुकेश और विजेंद्र मंगलवार शाम करीब 5.30 बजे आरोपी गौतम को पकड़ने के लिए उसकी बहन के घर गए थे। बड़ी मुश्किल से पुलिसकर्मियों ने आरोपी को उसकी बहन के घर के बाहर निकाला। आरोपी की बहनों, भांजी व अन्य रिश्तेदारों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। आरोपी व महिलाओं ने पुलिसकर्मियों के बाल नौंचे और थप्पड़ भी जड़े। दोनों पुलिसकर्मियों को आरोपी को लेकर नहीं जाने दिया। एक पुलिसकर्मी के कपड़े तक फाड़ दिए।
थानाधिकारी राजकुमार यादव ने बताया कि धोद थाना पुलिस ने बलात्कार के मुख्य आरोपी गौतम (21) पुत्र घासीराम बलाई को मंगलवार रात को ही गिरफ्तार कर लिया था। निवासी नुवा, डीडवाना-कुचामन, विक्रम (35) पुत्र सुल्तान, मुन्नी (40) पत्नी आनंद बलाई, उमा उर्फ उर्मिला (25) पत्नी सुरेश बलाई निवासी पेवा और प्रियंका (20) पुत्री आनंद बलाई निवासी धोद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जवानों से मारपीट करने वाले एक आरोपी बलवीर फरार हो गया है।
आरोपी गौतम ने पुलिस से छुड़ाकर भागने की कोशिश भी की लेकिन दोनों पुलिसकर्मियों ने आरोपी को नहीं छोड़ा। धोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची तक भी आरोपी पुलिस जवानों को नहीं छोड़ रहे थे। मौलासर पुलिस के कांस्टेबल ने धोद पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। राजकार्य सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
नाबालिग से बलात्कार का आरोपी गौतम धोद कस्बे में अपनी बड़ी बहन मुन्नी के घर पर फरारी काट रहा था। पुलिस से मारपीट करने वाली आरोपी मुन्नी व उमा उर्फ उर्मिला आरोपी गौतम की बहनें हैं। प्रियंका आरोपी की भांजी विक्रम मुन्नी देवी का देवर है।
प्रदेश के पुलिस थानों में जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त नफरी (पुलिस जवान) नहीं है। वहीं हर थाना में पर्याप्त संसाधन, वाहन, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ऐसे में किसी भी बड़े आरोपी को पकड़ने जाने के लिए दो से तीन जवान या कांस्टेबल ही जाते हैं, जिससे मारपीट की घटनाएं घटित हो रही है ऐसे में पिछले दिनों अजीतगढ़ थाना पुलिस, जोधपुर में उद्योग नगर थाना पुलिस के साथ मारपीट हुई है। एएसआई के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर सिर फाेड़ दिया था। वहीं जीणमाता की तत्कालीन थानाधिकारी व पुलिस जाब्ते के साथ आरोपी के परिवार के लोगों ने मारपीट की थी। वहीं पिछले महीने में ही खाटूश्यामजी से ड्यूटी कर वापस सीकर आ रही होगमार्ड की महिला जवान के साथ बदमाशों ने स्कूटी रुकवाकर मारपीट की थी।