राजस्थान: फतेहपुर में फिर भीषण हादसा, दो ट्रकों की भिड़ंत में 4 की दर्दनाक मौत

राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर ( Road Accident in Fatehpur Rajasthan ) में बुधवार को फिर दर्दनाक हादसे में चार लोगों ( Four Killed in Road Accident ) की मौत हो गई। हादसा नेशनल हाइवे 58 पर दो ट्रकों ( Two Truck Collision ) के बीच हुआ। हादसे का कारण कोहरा बताया जा रहा है।