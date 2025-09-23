Rajasthan Teacher Transfer: डोटासरा के गढ़ में 80 फीसदी प्रिसिंपलों का ट्रांसफर, बोले- जान बूझकर प्रताड़ना

सीकर जिले में दूसरे जिलों से आने वाले कई प्रिसिंपलों के तबादले को लेकर कई तरह की चर्चाएं है। कई प्रिसिंपलों ऐसे भी जिले में आए है जिनके नाम विधायकों की डिजायर, शिक्षक संघ राष्ट्रीय सहित अन्य संगठनों की सूची में शामिल नहीं थे। इसके बाद भी उनके तबादले जिले की प्रमुख स्कूलों में हुए है। वहीं कई विधायकों के नजदीकी प्रिसिंपलों का तबादला भी जिले के दूसरे ब्लॉकों में होने पर भी कई तरह की चर्चाएं है।