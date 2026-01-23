23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

सीकर

IMD अलर्ट के बाद जयपुर समेत इन जिलों में झमाझम बारिश, अब गिरेंगे ओले? जानें मौसम विभाग की लेटेस्ट भविष्यवाणी

Hailstorm-Rain In Rajasthan: जयपुर, चौमूं, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, दौसा समेत प्रदेश के कई इलाकों में मावठ, तेज हवाओं, बिजली की चमक और मेघगर्जना के साथ बारिश हुई। सीकर समेत कई जिलों में हुई ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की आशंका भी है।

3 min read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Jan 23, 2026

Rain And Hailstorm
Play video

फोटो: पत्रिका

Rajasthan Weather Today: राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के एक्टिव होने के साथ ही मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जयपुर समेत कई जिलों में अलसुबह से ही झमाझम बारिश शुरू हो गई है। वहीं कई जिलों में देर रात तक हल्की बारिश हुई। राजस्थान में एक्टिव न्यू पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम विभाग ने पहले ही डबल अलर्ट जारी करते हुए आज हल्की बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई थी।

आज इन जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट

आज यानी 23 जनवरी के लिए IMD ने कई जिलों में डबल अलर्ट जारी किया है। जिसमें झुंझुनूं, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात, 40-50 KMPH की रफ्तार से तेज हवाएं और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड, बीकानेर, डीडवाना-कुचामन और नागौर में मेघगर्जन, वज्रपात, 40-50 KMPH की रफ्तार से तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है।

जयपुर में सर्दी ने लिया यू-टर्न

जयपुर में सर्दी ने यू-टर्न ले लिया है। यहां बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ कई इलाकों में रुक-रुककर तेज बरसात हुई। तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। एक बार फिर सर्दी लौटती महसूस हो रही है। इस नए सिस्टम का असर 24 जनवरी को खत्म होगा और प्रदेश में घना कोहरा पड़ेगा।

चौमूं में गिरे चने के आकार के ओले

चौमूं में भी अलसुबह तेज हवाओं के साथ कई गांवों में बारिश हुई। इसके साथ ही चौमूं, मोरीजा, जैतपुरा, कालाडेरा, तिगरिया सहित आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। बारिश के साथ चने के आकार के ओले गिरे। जिससे किसानों में चिंता बढ़ गई। क्योंकि इससे खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान होने की आशंका है।

धौलपुर, जैसलमेर और जोधपुर, में देर रात हुई बारिश

राजस्थान के धौलपुर, जैसलमेर और जोधपुर जिले में गुरुवार रात बारिश हुई। बीकानेर और जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास के एरिया में आंधी चली और जिले के सीमावर्ती रामगढ़ कस्बे में तेज गर्जन के साथ बूंदाबांदी हुई।

सीकर में हुई ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान

देर रात सीकर के रींगस उपखंड सहित शेखावाटी के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने खेतों को सफेद चादर से ढक दिया। ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान की आशंका है।

अजमेर और खैरथल-तिजारा में बिजली चमकने के साथ हुई बारिश

खैरथल-तिजारा के टपूकड़ा और अजमेर के भिनाय में आसमान में काले बादल छाए रहे। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हुई। हवा चलने से किसान चिंतित हो गए।

तेज गर्जना के दौसा में झमाझम बारिश

अलसुबह से ही दौसा में मौसम का मिजाज बदला और बारिश शुरू हो गई। किसानों के लिए मावठ फायदेमंद है लेकिन अंधड़ चलने और ओले गिरने से फसल बर्बाद होने का खतरा भी बढ़ गया।

मावठ से हुई वसंत की शुरुआत

राजस्थान में मावठ से ऋतुराज वसंत का स्वागत हुआ। आज वसंत पंचमी पर प्रदेशभर में हजारों शादियां हैं, लेकिन अचानक हुई बारिश ने समारोहों के रंग में भंग डाल दिया है। जयपुर, चौमूं, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, दौसा समेत प्रदेश के कई इलाकों में मावठ, तेज हवाओं, बिजली की चमक, मेघगर्जना के साथ बारिश हुई। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की आशंका भी है। मौसम विभाग के अनुसार आज ओलावृष्टि और कल हल्की बारिश की संभावना है। जिसके बाद बैक टू बैक नया सिस्टम अगले सप्ताह फिर एक्टिव होगा। जिसके असर से 26 से 28 जनवरी को फिर मौसम बदलेगा।

