IMD अलर्ट के बाद जयपुर समेत इन जिलों में झमाझम बारिश, अब गिरेंगे ओले? जानें मौसम विभाग की लेटेस्ट भविष्यवाणी

राजस्थान में मावठ से ऋतुराज वसंत का स्वागत हुआ। आज वसंत पंचमी पर प्रदेशभर में हजारों शादियां हैं, लेकिन अचानक हुई बारिश ने समारोहों के रंग में भंग डाल दिया है। जयपुर, चौमूं, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, दौसा समेत प्रदेश के कई इलाकों में मावठ, तेज हवाओं, बिजली की चमक, मेघगर्जना के साथ बारिश हुई। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की आशंका भी है। मौसम विभाग के अनुसार आज ओलावृष्टि और कल हल्की बारिश की संभावना है। जिसके बाद बैक टू बैक नया सिस्टम अगले सप्ताह फिर एक्टिव होगा। जिसके असर से 26 से 28 जनवरी को फिर मौसम बदलेगा।