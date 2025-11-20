Sikar News: नि:शुल्क दवा योजना में सप्लाई हृदय-बीपी समेत 6 दवाएं डिसॉल्यूशन टेस्ट में फेल, जांच में खुलासा

नवंबर माह के पहले सप्ताह में लिए गए सैंपल में से 6 दवाएं जांच में फेल हुई। आश्चर्यजनक बात है कि इन दवाओं में हृदय, ब्लड प्रेशर, दर्द निवारक दवा सहित 6 दवाएं शामिल है। चिंताजनक बात है कि हृदय और ब्लड प्रेशर की दवा लेने के बावजूद असर नहीं होने से दिल के दौरे का खतरा 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। इनमें से संबंधित बैच की कई दवाओं की सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जा की गई है। औषधि नियंत्रण विभाग ने प्रदेश के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर को जांच में फेल निकलने वाले बैच की सभी दवाओं को वापस मंगवाने के लिए निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले एक साल में नि:शुल्क दवा योजना के तहत लिए गए अधिकांश सैपल की दवाओं में तय मानक पूरे नहीं किए जा रहे हैं।