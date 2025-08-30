Rajasthan: स्कूल जा रही नाबालिग को किडनैप कर ले गया गुजरात, किराए के मकान में 10 दिन तक कई बार किया बलात्कार, अब कोर्ट ने सुनाई अंतिम सांस तक जेल की सजा

Minor Girl Kidnap And Rape Case: पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या -2 ने नाबालिग लड़की से रेप के मामले में अभियुक्त को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी बालिकाएं जो खुद का भला बुरा सोचने में असमर्थ हैं। उनके साथ अपराध करने वाले आरोपियों को दंडित करना जरूरी है। अन्यथा बालिकाएं जो समाज की धरोहर है, सुरक्षित नहीं रह पाएंगी।