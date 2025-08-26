Inspirational: दोनों किडनी फेल हुई तो मां ने दिया ज़िंदगीभर का तोहफा, अब बेटे ने ऐसे जर्मनी में बजाया भारत का डंका

किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अंकित ने दिसंबर 2023 में ही केरल में आयोजित ट्रांसप्लांट गेम्स में 200 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल के साथ सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ी। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय ट्रांसप्लांट गेम्स में भी 100 मीटर रेस में विजेता रहा। इस साल मार्च में चंडीगढ़ में आयोजित पीजीआइ ट्रांसप्लांट नेशनल गेम्स में जेवेलियन थ्रो में 32.65 मीटर और लॉन्ग जंप में 15.088 फीट के राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स के साथ अंकित ने गोल्ड मेडल व 200 मीटर रेस में सिल्वर सहित कुल चार मेडल हासिल किए।