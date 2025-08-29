नौनिहालों में समय रहते हो सकेगी गंभीर बीमारियों की पहचान

सीकर. नौनिहालों को असाध्य बीमारी से बचाने के लिए कल्याण अस्पताल में जल्द ही अर्ली डिटेक्शन सेंटर बनाया जाएगा। सेंटर के लिए प्रदेश स्तर से 20 लाख रुपए का बजट स्वीकृति मिल चुकी है। इसके बाद इसके निर्माण कीि तैयारियां शुरू कर दी गई है। अस्पताल प्रबंधन ने सेंटर बनाने के लिए जगह का चयन शुरू कर दिया है। अच्छी बात है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों की समय रहते आंख, नाक, कान और अस्थि रोगों से संबंधित गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान हो जाएगी। सबकुछ ठीक रहा तो सेंटर को कल्याण अस्पताल के नए भवन के हैंडओवर होते ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके जरिए बच्चों को सभी रोगों के विशेषज्ञों की सेवाएं व जांच सुविधाएं मिल सकेगी। इससे मरीज के परिजनों को भटकना नहीं पड़ेगा।