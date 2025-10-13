दो मकानों से सात तोला सोने के जेवरात व करीब 27 हजार रुपए की नकदी चोरी

गहना नहीं मिलने पर चोर यहां से पड़ोसी सेवानिवृत्त सेना के जवान महावीर प्रसाद महला के घर में घुस गए। इस दौरान महावीर प्रसाद अपने गांव गए हुए थे। चोरों ने घ का पीछे वाला गेट तोड़ा और चोरी कर चलते बने। दलपतसिंह के घर लगे सीसीटीवी फुटेज में चोर नजर आ रहे हैं, जिसमें वे चेहरे पर हाथ रखकर गुजर रहे हैं। पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। पुलिस ने आशंका जताई है कि इन्हीं चोरों ने पिछली बार दलपतसिंह के घर चोरी की होगी