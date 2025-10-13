दो मकानों से सात तोला सोने के जेवरात व करीब 27 हजार रुपए की नकदी चोरी

सीकर. सांवली रोड स्थित श्याम नगर कॉलोनी से चोरों ने दो मकानों में चोरी की है। चोर एक मकान में सवा साल में दो बार चोरी कर कर चुके हैं। जब इस मकान से अधिक नकदी व जेवरात नहीं मिले तो चोर ने पड़ोस के मकान का पीछे से लोहे का गेट तोड़कर छह से सात तोला सोने के जेवरात व करीब 17 हजार रुपए की नकदी चोरी कर ले गए हैं। पीड़ित ने उद्याेग नगर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया है।
पुलिस के अनुसार परिवादी महावीर प्रसाद महला निवासी करणपुरा हाल श्याम नगर में रहते हैं। उन्होंने अपने घर में गहने व नकदी चोरी होने का मामला दर्ज करवाया है। चोर शनिवार दिनदहाड़े 11.35 बजे पहले दलपतसिंह राठौड़ के मकान में घुसे और उन्होंने करीब 10 हजार की नकदी चोरी कर ले गए। चोरों ने इससे पहले अप्रैल 2024 में दलपतसिंह के घर से करीब 10 लाख रुपए की कीमत का 11 तोला से अधिक सोना चुराया था।
गहना नहीं मिलने पर चोर यहां से पड़ोसी सेवानिवृत्त सेना के जवान महावीर प्रसाद महला के घर में घुस गए। इस दौरान महावीर प्रसाद अपने गांव गए हुए थे। चोरों ने घ का पीछे वाला गेट तोड़ा और चोरी कर चलते बने। दलपतसिंह के घर लगे सीसीटीवी फुटेज में चोर नजर आ रहे हैं, जिसमें वे चेहरे पर हाथ रखकर गुजर रहे हैं। पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। पुलिस ने आशंका जताई है कि इन्हीं चोरों ने पिछली बार दलपतसिंह के घर चोरी की होगी
