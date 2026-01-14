जिस बेटे को अपनी किडनी देकर मौत के मुंह से खींचा, उसी ने दुनिया छोड़ दी; झकझोर देगी संती देवी की कहानी

नांगल (नाथूसर)। मां की ममता जब जीवन बचाने के लिए अपने शरीर का हिस्सा तक दे दे, तब भी अगर मौत जीत जाए तो सवाल सिर्फ किस्मत का नहीं रह जाता, संवेदनाओं का भी हो जाता है। नांगल गांव की संती देवी यादव की कहानी ऐसी ही है, जहां तीन साल में पति, दो बेटे, बहू और सास को खोने के बाद अब वह टूटे हौसले और सूनी आंखों के साथ जीवन से जूझ रही हैं। जिस छोटे बेटे को बचाने के लिए उसने अपनी एक किडनी दी थी, वह भी मंगलवार को दुनिया छोड़ गया।