सीकर

शेखावाटी यूनिवर्सिटी शुरू नहीं करवा पा रही छात्र सुविधा केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र

- शेखावाटी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु व अधिकारी तीनों भवनों को आरएसआरडीसी से हैंडओवर तक नहीं करवा पा रहे - छात्र सुविधा केंद्र व स्वास्थ्य केंद्र शुरू हो तो स्टाफ व विद्यार्थियों को मिले सुविधा व सस्ता इलाज

सीकर

Yadvendra Singh Rathore

Aug 29, 2025

यादवेंद्रसिंह राठौड़

सीकर. पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए छात्र सुविधा केंद्र, पीएचसी भवन और छात्रसंघ कार्यालय खाली पड़े हुए हैं। शेखावाटी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रो. डॉ. अनिल कुमार राय इन्हें हैंडओवर नहीं करवा पा रहे हैं। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (आरएसआरडीसी) इन भवनों में छोटे-मोटे कामों का हवाला देते हुए लगातार अटकाए हुए है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों में एक हजार से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं, इसके बाद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्र सुविधा केंद्र, डिस्पेंसरी (स्वास्थ्य केंद्र) आदि भवनों को शुरू हों तो छात्र-छात्राओं को इनका लाभ मिल सके और उन्हें छोटे-छोटे कार्यों के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। यहां तक की आरएसआरडीसी की ओर से इन भवनों की समुचित देखभाल तक नहीं की जा रही है।

तय अवधि 18 माह में नहीं हो सका निर्माण -

कुलगुरु प्रो. डॉ. अनिल कुमार राय और यूनिवर्सिटी प्रशासन बिल्डिंग हैंडओवर करने के लिए आरएसआरडीसी को पत्र लिखकर अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। जबकि तय समय 18 माह में निर्माण कार्य पूर्ण होकर भवन यूनिवर्सिटी को सुपुर्द किए जाने चाहिए थे। कुलगुरु निर्माण एजेंसी व ठेकेदार पर जुर्माना तक नहीं लगा रहे हैं। यूनिवर्सिटी स्वास्थ्य केंद्र चालू करवा दे तो यहां के समस्त स्टाफ, छात्र-छात्राओं को सस्ता व सुलभ इलाज मिल सकता है। इस संबंध में आरएसआरडीसी के एक्सईएन महिपाल देवंदा को उनका पक्ष जानने के लिए फोन किए और मैसेज भी भेजे लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

कई भवनों का एक साथ हुआ था टेंडर-

यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलगुरु प्रो. भगीरथसिंह बिजारणियां ने सेकंड फेज में 162 करोड़ रुपए से अधिक के टेंडर किए थे। सेकंड फेज के इस टेंडर में कई भवनों के निर्माण किए गए हैं। उन्होंने तत्कालीन राज्यपाल कलराज मिश्र से 23 फरवरी 2023 को छात्र सुविधा केंद्र, डिस्पेंसरी और छात्रसंघ कार्यालय का उद्घाटन करवाया था।

लाखों रुपए की कीमत के फव्वारे हो रहे खराब -

सीसीटीवी कैमरे नहीं, रात में घूमते हैं बदमाश लोग-कटराथल गांव के पास शहीद स्मारक से लेकर आर्ट्स कॉलेज के नए भवन के आगे तक शेखावाटी यूनिवर्सिटी की जमीन पर बाउंड्रीवॉल नहीं बनी हुई है। ऐसे में इन भवनों में शाम के समय व रात्रि में असामाजिक व बदमाश प्रवृत्ति के लोग घूमते रहते हैं। तीनों भवनों के बाहर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए हुए हैं। छात्र सुविधा केंद्र के बाहर लाखों रुपए की कीमत से फव्वारें लगाए गए हैं, इनमें गंदा पानी व गंदगी भरी पड़ी है।

इनका कहना है -

आरएसआरडीसी व संबंधित ठेकेदार इन तीनों भवनों में बिजली फिटिंग सहित कुछ काम करवा रहा है। आरएसआरडीसी ने इन भवनों को यूनिवर्सिटी को हैंडओवर नहीं किया है। निर्माण एजेंसी को हम कई पत्र भी लिख चुके हैं। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अवतरण दिवस है। ऐसे में हमारा प्रयास है कि इससे पहले हम भवन को हैंडओवर कर इन्हें चालू करवाने का प्रयास करेंगे।

प्रो. डॉ. अनिल राय, कुलगुरु पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

Published on:

29 Aug 2025 11:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / शेखावाटी यूनिवर्सिटी शुरू नहीं करवा पा रही छात्र सुविधा केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र

