शेखावाटी यूनिवर्सिटी शुरू नहीं करवा पा रही छात्र सुविधा केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र

सीकर. पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए छात्र सुविधा केंद्र, पीएचसी भवन और छात्रसंघ कार्यालय खाली पड़े हुए हैं। शेखावाटी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रो. डॉ. अनिल कुमार राय इन्हें हैंडओवर नहीं करवा पा रहे हैं। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (आरएसआरडीसी) इन भवनों में छोटे-मोटे कामों का हवाला देते हुए लगातार अटकाए हुए है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों में एक हजार से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं, इसके बाद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्र सुविधा केंद्र, डिस्पेंसरी (स्वास्थ्य केंद्र) आदि भवनों को शुरू हों तो छात्र-छात्राओं को इनका लाभ मिल सके और उन्हें छोटे-छोटे कार्यों के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। यहां तक की आरएसआरडीसी की ओर से इन भवनों की समुचित देखभाल तक नहीं की जा रही है।