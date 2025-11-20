Sikar News: बहुचर्चित गुन्नू किडनैपिंग केस में डीजे कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 दोषियों को उम्रकैद 04 बरी, जानें पूरा मामला

पुलिस ने मामले में सुनील कुमार, आनंदपाल, योगेश, हिमांशु उर्फ बॉबी, संदीप, मनोज, रोहित और सुभीता सहित कुल 8 आरोपियों को गिरतार कर चालान पेश किया था। इनमें से रोहित की 2024 में मृत्यु होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई। परिवादी पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट राजेंद्र हुड्डा ने 27 गवाह और 144 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। जिनके आधारों पर न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने गुमाना का बास निवासी सुनील कुमार पुत्र शुभकरण, आनंदपाल पुत्र बाबूलाल तथा योगेश पुत्र झुथाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई। जुर्माना लगाते हुए गुन्नू को 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के दिलाए जाने का निर्देश भी दिया। जबकि मामले में 4 आरोपी हिमांशु उर्फ़ बॉबी ,संदीप कुमार,मनोज कुमार और सुभीता को बरी कर दिया है।