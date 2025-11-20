Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Sikar News: बहुचर्चित गुन्नू किडनैपिंग केस में डीजे कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 दोषियों को उम्रकैद 04 बरी, जानें पूरा मामला

सीकर शहर के बहुचर्चित गुन्नू किडनैपिंग मामले में बुधवार को डीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 3 दोषियों सुनील कुमार, आनंदपाल और योगेश को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। पीड़ित गुन्नू को एक लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने के निर्देश भी दिए हैं।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Anand Prakash Yadav

Nov 20, 2025

पत्रिका फाइल फोटो

राजस्थान में सीकर शहर के बहुचर्चित गुन्नू किडनैपिंग मामले में बुधवार को डीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 3 दोषियों सुनील कुमार, आनंदपाल और योगेश को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। पीड़ित गुन्नू को एक लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने के निर्देश भी दिए हैं। मामले में 4 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए, जबकि एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो चुकी थी।

किडनैप कर मांगी थी 50 लाख की फिरौती

सरकारी वकील सांवरमल बिजारणियां और वरिष्ठ एडवोकेट राजेंद्र हुड्डा ने बताया कि निजी स्कूल संचालक महावीर हुड्डा का 9 वर्षीय बेटा गुन्नू (धीरीश) अपने नाना जस्साराम के साथ 4 अक्टूबर 2022 को पिपराली रोड पर स्कूटी से स्कूल जा रहा था। रास्ते में बिना नंबर की सफेद एसयूवी ने स्कूटी को टक्कर मारी और उसमें सवार 2-3 लोगों ने मारपीट कर पहली कक्षा में पढ़ने वाले गुन्नू का अपहरण कर लिया। फिर गुन्नू के पिता से फोन पर 50 लाख की फिरौती मांगी। बाद में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 12 घंटे में बच्चे को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया। मामले में स्कूल स्टाफ प्रमेंद्र ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था।

27 गवाह, 144 दस्तावेजी साक्ष्य

पुलिस ने मामले में सुनील कुमार, आनंदपाल, योगेश, हिमांशु उर्फ बॉबी, संदीप, मनोज, रोहित और सुभीता सहित कुल 8 आरोपियों को गिरतार कर चालान पेश किया था। इनमें से रोहित की 2024 में मृत्यु होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई। परिवादी पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट राजेंद्र हुड्डा ने 27 गवाह और 144 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। जिनके आधारों पर न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने गुमाना का बास निवासी सुनील कुमार पुत्र शुभकरण, आनंदपाल पुत्र बाबूलाल तथा योगेश पुत्र झुथाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई। जुर्माना लगाते हुए गुन्नू को 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के दिलाए जाने का निर्देश भी दिया। जबकि मामले में 4 आरोपी हिमांशु उर्फ़ बॉबी ,संदीप कुमार,मनोज कुमार और सुभीता को बरी कर दिया है।

फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण ऑर्गेनाइज्ड क्राइम: कोर्ट

जस्टिस राजेंद्र कुमार ने कहा कि यह मामला एक बालक के अपहरण और फिरौती मांगने का है। ऐसे अपराध अक्सर संगठित रूप में होते हैं और समाज के लिए बड़ा खतरा हैं। हालांकि प्रस्तुत प्रमाण यह नहीं दर्शाते कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में आता है। इसलिए मृत्यु दंड के बजाय उम्रकैद और अर्थदंड उपयुक्त है।

गुन्नू की मां बोली, न्यायपालिका सर्वोपरि

फैसले के बाद गुन्नू की मां मंजू हुड्डा भावुक हो गईं। उन्होंने कहा, हमारे पास कोर्ट का धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं हैं। अपराधी चाहे कितना भी बड़ा अपराध कर ले, उसे सजा जरूर मिलती है। न्यायपालिका सर्वोपरि है। गुन्नू के लिए 4 अक्टूबर 2022 का दिन किसी खौफनाक सपने जैसा था। 6 अजनबी डरावने चेहरों के बीच मासूम इतना सहमा हुआ था कि रोने की भी हिमत नहीं जुटा पा रहा था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 09:24 am

Published on:

20 Nov 2025 09:22 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar News: बहुचर्चित गुन्नू किडनैपिंग केस में डीजे कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 दोषियों को उम्रकैद 04 बरी, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीकर के लाल ने रचा इतिहास: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में किया टॉप, जानें सफलता की कहानी

सीकर

वायरल की मार: देरी से ठीक हो रही खांसी, बुजुर्गों में जकड़ने लगी हड्डियां

सीकर

Rajasthan: सरकारी स्कूल की कक्षा 1 से 12 तक की इन छात्राओं को राजस्थान सरकार देगी इतने रुपए, खाते में आएगी राशि

Girl Child Award Scheme
सीकर

राजस्थान: हिस्ट्रीशीटर इंद्राज गुर्जर उर्फ टाइगर गिरफ्तार, जयपुर, झुंझुनूं सहित कई जिलों में दर्ज हैं केस

सीकर

Crime: नकली नोट सप्लाई करने का आरोपी तल रहा था भुजिया, फरीदाबाद पहुंची राजस्थान पुलिस तो मच गया हड़कंप

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.