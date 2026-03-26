Sikar News: रामभक्त रानी बणीरोत की इच्छा पर देवी सिंह ने बसाए रामगढ़ व रघुनाथगढ, बेटे का नाम रखा लक्ष्मण, जिसने बसाया लक्ष्मणगढ़

Ram Navami 2026: भक्तों को भगवान का मुकुटमणि भी कहा जाता है। सीकर रियासत की एक रानी भी भगवान राम की ऐसी ही माणिक थी, जिनकी आस्था की चमक आज भी जिले के तीन कस्बों व एक मंदिर के नाम से रोशन हो रही है। ये रानी राव देवी सिंह की पत्नी बणीरोत थी, जिनकी रामभक्ति ही जिले में रामगढ़, रघुनाथगढ़ व लक्ष्मणगढ़ कस्बों के नामकरण सहित बावड़ी गेट स्थित रघुनाथजी के मंदिर की प्रेरणा बनी।