सीकर में 1900 और झुंझुनूं में 900 घरों तक पहुंची PNG गैस, आपके घर कब आएगी? ऐसे लें तुरंत कनेक्शन

एलपीजी सिलेंडर व पीएनजी। पत्रिका फाइल फोटो
LPG Gas Crisis: सीकर में अब आम उपभोक्ताओं घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के बजाय पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) सप्लाई का कनेक्शन लेने लगे हैं। सीकर शहर में पोलो ग्राउंड, बसंत विहार, तोदी नगर, रामलीला मैदान स्थित कॉलोनियों में एक हजार उपभोक्ताओं के यहां पीएनजी गैस की सप्लाई चालू हो गई है।
पुराना हाउसिंग बोर्ड व न्यू हाउसिंग बोर्ड एरिया में हर घर के बाहर पीएनजी गैस कनेक्शन के प्वाइंट्स बना दिए हैं। सीकर शहर में करीब 1900 उपभोक्ताओं के पीएनजी गैस कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के सीनियर मैनेजर दुष्यंत मनी ने बताया कि उनके क्षेत्राधिकारी सीकर, झुंझुनूं व नागौर जिले हैं। सीकर जिले में 1900 और झुंझुनूं जिले में करीब 900 घरों में पीएनजी कनेक्शन चालू कर दिए हैं।
उन्होंने बताया कि एलपीजी से पीएनजी गैस करीब 15 प्रतिशत सस्ती है। अभी तक सीकर शहर में करीब 90 किमी लंबी पीएनजी की पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन करवाने के लिए 9145933934 पर या टोल फ्री नंबर 18001807788 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
कंपनी के मैनेजर ने बताया कि घरों के बाहर पूरे प्वाइंट्स लगते ही शुरू होंगे कनेक्शन, सिक्योरिटी राशि करीब 6000 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। इसमें रेगुलेटर, मीटर लगाया जाएगा। वहीं 500 रुपए सिक्योरिटी के रूप में जमा रहेंगे। उन्होंने बताया कि आगामी पांच साल में 2030 तक सीकर शहर की सभी कॉलोनियों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) गैस कनेक्शन किया जाएगा। उपभोक्ता सिक्योरिटी राशि को किश्तों में भी जमा करवा सकते हैं। जो उपभोक्ता पूरी सिक्योरिटी एक साथ नहीं देना चाहते हैं वे हर माह के बिल में फिक्स चार्ज के रूप में करीब 60 रुपए भी दे सकते हैं।
विशेषज्ञों ने बताया कि पीएनजी गैस हवा से भी हल्की होती है और लीकेज होने पर हवा में उड़ जाती है, जिससे विस्फोट नहीं होता है। ऐसे में पीएनजी गैस से हादसा होने के चांस भी नहीं के बराबर है। प्रदेश में 13 अलग-अलग कंपनियां पीएनजी गैस सप्लाई कर रही है और संबंधित जिला के जिला कलक्टर नोडल ऑफिसर है।
कलक्टर मुकुल शर्मा के निर्देशानुसार बुधवार को खाद्य विभाग के सतर्कता दल की ओर से जिले में गैस एजेंसियों की सघन जांच की गई। जिला रसद अधिकारी विजेंद्र पाल ने बताया कि जांच के दौरान अंकुर एचपी गैस एजेंसी, सीकर एवं शिव गैस एजेंसी, सीकर सहित कुल 10 गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया गया।
वहीं लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, नेछवा, श्रीमाधोपुर एवं धोद में संबंधित एसडीएम ने एजेंसियों की जांच की है। कलक्टर ने सभी विक्रय अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की आपूर्ति केवल ओटीपी के माध्यम से ही की जाए। रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को प्रारंभिक स्टॉक लगभग 15,194 घरेलू गैस सिलेंडर था तथा लगभग 15012 सिलेंडरों की आवक हुई, जिनमें से 15,088 सिलेंडरों का वितरण किया गया।
पाइपलाइन गैस आपूर्ति के संबंध में चीफ मैनेजर दुष्यंत मनी ने बताया कि पाइपलाइन गैस (पीएनजी) कनेक्शन आसानी से उपलब्ध है तथा यह एलपीजी गैस की तुलना में सस्ता है। बुकिंग कराने की आवश्यकता नहीं होती और आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती।
सभी अधिशाषी अधिकारियों, नगरपालिका एवं नगर परिषद, सीकर को निर्देशित किया गया है कि नगरीय क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडर संबंधी बुकिंग एवं शिकायत के लिए कस्टमर केयर नंबर 181, 112 तथा विभागीय हेल्पलाइन नंबर 14435 को होर्डिंग्स पर प्रदर्शित किया जाए। साथ ही जिला स्तर पर कंट्रोल रूम के नंबर 01572-251008 पर भी शिकायत कर सकते हैं।
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