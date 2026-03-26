सीकर में 1900 और झुंझुनूं में 900 घरों तक पहुंची PNG गैस, आपके घर कब आएगी? ऐसे लें तुरंत कनेक्शन

कंपनी के मैनेजर ने बताया कि घरों के बाहर पूरे प्वाइंट्स लगते ही शुरू होंगे कनेक्शन, सिक्योरिटी राशि करीब 6000 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। इसमें रेगुलेटर, मीटर लगाया जाएगा। वहीं 500 रुपए सिक्योरिटी के रूप में जमा रहेंगे। उन्होंने बताया कि आगामी पांच साल में 2030 तक सीकर शहर की सभी कॉलोनियों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) गैस कनेक्शन किया जाएगा। उपभोक्ता सिक्योरिटी राशि को किश्तों में भी जमा करवा सकते हैं। जो उपभोक्ता पूरी सिक्योरिटी एक साथ नहीं देना चाहते हैं वे हर माह के बिल में फिक्स चार्ज के रूप में करीब 60 रुपए भी दे सकते हैं।