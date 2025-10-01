Sikar News: होर्डिंग लगाते समय करंट आने से युवक की मौत, हाल ही में हुई सगाई, इकलौते बेटे की 13 फरवरी को होनी थी शादी

मृतक का फाइल फोटो
सीकर। श्रीमाधोपुर शहर के जालपाली मोड़ पर होर्डिंग लगाते समय 11 हजार केवी करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई जिसका पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार सीकर के चंदपुरा निवासी 26 वर्षीय सुरेंद्र शर्मा पुत्र तनसुख राय शर्मा एक ऑटोमोबाइल कंपनी के विज्ञापन का होर्डिंग लगाने आया था।
जालपाली तिराहे के पास टीन शेड पर चढ़कर लोहे की एंगल से बना होर्डिंग लगा रहा था। तभी ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से होर्डिंग छूने से हादसा हो गया। पुलिस ने शव को श्रीमाधोपुर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है।
परिजनों के आने के पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। इकलौते बेटे की मौत से पिता सदमे में आ गए। परिजनों ने बताया कि सुरेंद्र की हाल ही सगाई की थी व 13 फरवरी की शादी तय थी। लेकिन इस हादसे ने उनकी सारी खुशियों को छीन लिया। मृतक के पिता मैकेनिक है और 2 छोटी बहन है।
इधर फतेहपुर कस्बे से गुजरने वाले फतेहपुर सालासर हाईवे पर मंगलवार दोपहर बालाजी पेट्रोल पंप के पास बाइक और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई जिसमें मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर घायल हो गया।
जानकारी के अनुसार दो दोस्त रामनिवास पुत्र करण सिंह निवासी सिरसा हरियाणा और सुरेंद्र सिंह पुत्र शिवेन्द्र सिंह निवासी पंजाब सालासर बालाजी के दर्शन करके मोटरसाइकिल से वापस पंजाब जा रहे थे तभी बालाजी पेट्राल पंप के पास एक ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी ।
स्थानीय लोगों ने 108 एंबुलेंस की मदद से दोनों घायल रामनिवास और सुरेंद्र सिंह को राजकीय धानुका उप जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के के दौरान सुरेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई और रामनिवास को गंभीर हालत में सीकर रैफर कर दिया गया। सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी और ट्रेलर को जब्त कर लिया।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग