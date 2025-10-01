Sikar News: होर्डिंग लगाते समय करंट आने से युवक की मौत, हाल ही में हुई सगाई, इकलौते बेटे की 13 फरवरी को होनी थी शादी

स्थानीय लोगों ने 108 एंबुलेंस की मदद से दोनों घायल रामनिवास और सुरेंद्र सिंह को राजकीय धानुका उप जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के के दौरान सुरेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई और रामनिवास को गंभीर हालत में सीकर रैफर कर दिया गया। सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी और ट्रेलर को जब्त कर लिया।