8 वर्षीय मासूम से हैवानियत, दोषी को अंतिम सांस तक कारावास, जज ने कहा- ऐसे अपराध होते रहे तो घरों के बाहर खेलने से भी डरेंगे बच्चे

सीकर। आठ साल की मासूम के साथ बलात्कार करने वाले दरिंदे को पोक्सो कोर्ट संख्या एक ने अंतिम सांस तक कारावास की कठोर सजा सुनाई है। पिछले साल घर के पास खेल रही मासूम को खंडहर में ले जाकर आरोपी ने हैवानियत की थी। केस ऑफिसर स्कीम में शामिल मामले में जज विक्रम चौधरी ने फैसला सुनाते हुए गंभीर टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा कि- ऐसे ही अपराध होते रहे तो बच्चे घरों से बाहर खेलने से भी डरेंगे। खास बात ये भी है कि दो साल पहले ही आरोपी इसी कोर्ट में बलात्कार के एक केस में संदेह का लाभ मिलने पर बरी हुआ था। पर इस बार वह कानूनी शिकंजे में कसा गया।