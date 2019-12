होटल में पुलिस की रेड, दो युवतियों समेत 15 युवकों को इस हाल में पकड़ा, देह व्यापार का भंडाफोड़

Sikar Police Raid on Hotels And Bar : सीकर शहर में स्थिति होटलों पर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया तो देह व्यापार ( Police Caught Body Trade in Hotel ) का खुलासा हुआ। पुलिस ने होटल मैनेजर और दो युवतियों ( Two Young Girls Caught in Objectionable Condition in Hotel ) को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा।