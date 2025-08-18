Sikar Road Accident: हर्ष पर्वत की खाई में गिरी कार, दिल्ली दंपती की मौत, 250 फीट गहराई से क्रेन से निकाली गई लाशें



प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा हर्ष पर्वत से वापस लौटते वक्त हुआ। बताया जा रहा है कि कार अचानक बैलेंस खो बैठी और सीधे गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही जीणमाता थाना पुलिस, सदर थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच गई। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकालने का प्रयास जारी है।