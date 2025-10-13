Sikar News: सड़कों पर ‘चलती ट्रैफिक चौकी’ से नजर, नियम तोड़ने वालों को चालान का तोहफा

पत्रिका में समाचार प्रकाशित होने के बाद पुलिस को मिली गाड़ी, पत्रिका फोटो
Traffic Police Neemkathana: अरे भाई, यहां गाड़ी मत रोकना…चालान हो जाएगा! ऑटो साइड में लगाओ, सवारी बैठाओ फिर आगे बढ़ो…अगर फिर से गाड़ी यहां खड़ी मिली तो सीधा चालान होगा! ऐसी आवाज दो दिन से लगातार सीकर जिले के नीमकाथाना शहर की सड़कों पर गूंज रही हैं। दरअसल ये घोषणाएं पत्रिका के जगाने पर शहर में यातायात पुलिस की ओर से की जा रही है। पत्रिका में समाचार प्रकाशित होने के बाद सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने नीमकाथाना यातायात पुलिस को नई गाड़ी से स्वीकृत कर प्रदान की है।
रविवार को दिनभर यह गाड़ी शहर की मुय सड़कों, बाजारों और चौराहों पर घूमती रही। जैसे ही वाहन चालक दूर से यातायात पुलिस की यह गाड़ी को देखते ही फौरन अपनी गाड़ियां साइड में करने लगते हैं। दीपावली से पहले बाजारों में बढ़ रही भीड़ और यातायात दबाव को देखते हुए पुलिस ने यह व्यवस्था की है। गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने पांच सितंबर के अंक में ’नीमकाथाना शहर में यातायात व्यवस्था बेपटरी’ शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इसमें शहर की अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था को उजागर किया गया था। खबर के बाद से ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और ट्रैफिक नियंत्रण की यह कवायद की गई है।
नीमकाथाना में उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार यातायात पुलिस सड़कों पर ही नहीं स्कूलों में भी छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दे रहे है। यातायात प्रभारी भूपसिंह ने बताया कि पुलिस ने उन्हें सड़क सुरक्षा, सुरक्षित सड़क पार करने और ट्रैफि क नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में समझाया। इसका उद्देश्य बच्चों में जागरूकता बढ़ाना और दुर्घटनाओं से बचाव सुनिश्चित करना है।
वाहन चालकों को नियम तोडऩे पर रोजाना 30-40 चालान मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किए जा रहे हैं।
पैदल मार्ग और यातायात को सुचारू किया जा रहा है।
दीपावली सीजन में बढ़ती भीड़ के बीच यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
-बाल वाहिनी चालकों को बाल वाहिनी संबंधित यातायात नियमों और सुरक्षित संचालन की जानकारी दी जा रही है।
सुभाष मंडी में दुकानदारों के सड़क पर रखे सामान को हटवाया गया
स्कूलों में छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
एसपी ने यातायात पुलिस के लिए नई गाड़ी स्वीकृत की है। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस दिनभर शहर में गश्त कर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी है। नियमों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नई गाड़ी के साथ निगरानी और गश्त क्षमता बढ़ गई है, जिससे ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित पार्किंग जैसी समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकेगा। भूपसिंह, यातायात प्रभारी, नीमकाथाना
