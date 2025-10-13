Sikar News: सड़कों पर ‘चलती ट्रैफिक चौकी’ से नजर, नियम तोड़ने वालों को चालान का तोहफा

रविवार को दिनभर यह गाड़ी शहर की मुय सड़कों, बाजारों और चौराहों पर घूमती रही। जैसे ही वाहन चालक दूर से यातायात पुलिस की यह गाड़ी को देखते ही फौरन अपनी गाड़ियां साइड में करने लगते हैं। दीपावली से पहले बाजारों में बढ़ रही भीड़ और यातायात दबाव को देखते हुए पुलिस ने यह व्यवस्था की है। गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने पांच सितंबर के अंक में ’नीमकाथाना शहर में यातायात व्यवस्था बेपटरी’ शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इसमें शहर की अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था को उजागर किया गया था। खबर के बाद से ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और ट्रैफिक नियंत्रण की यह कवायद की गई है।