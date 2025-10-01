Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Sikar News: कोचिंग की दिशा में दौड़ते कदम, छोटी कक्षा के बच्चे भी स्कूल की चौखट से हो रहे दूर

आठवीं से दसवीं तक के छात्र अब स्कूल की बजाय कोचिंग की फाउण्डेशन कक्षाओं में भविष्य तलाश रहे हैं। स्कूलों में नामांकन तो है, लेकिन उपस्थिति नहीं है।

2 min read

सीकर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 01, 2025

स्कूलों में छोटी कक्षाओं में भी डमी का खेल, पत्रिका फोटो

Dummy students in lower classes: राजस्थान में सीकर और कोटा जिले में सिर्फ बोर्ड कक्षाएं ही नहीं, छोटी कक्षाएं भी डमी खेल का हिस्सा बनती जा रही हैं। आठवीं से दसवीं तक के छात्र अब स्कूल की बजाय कोचिंग की फाउण्डेशन कक्षाओं में भविष्य तलाश रहे हैं। स्कूलों में नामांकन तो है, लेकिन उपस्थिति नहीं है। सीबीएसई ने जहां बोर्ड कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी है, वहीं कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों में फाउण्डेशन कोर्स का क्रेज इस कदर बढ़ा है कि स्कूलों से उनका जुड़ाव खत्म हो गया है। कई स्कूलों में नियमित छात्रों से ज्यादा डमी छात्र हैं, जिनका स्कूल से रिश्ता सिर्फ नामांकन तक सीमित है।
राज्य सरकार के नए कोचिंग कानून और अब सीबीएसई की सख्ती ने अभिभावकों की चिन्ता बढ़ा दी है। सीकर में तो यह हाल है कि कई स्कूलों में तो नियमित विद्यार्थियों के मुकाबले डमी विद्यार्थियों की संख्या तीन से चार गुना तक हो चुकी है।

सीबीएसई का निरीक्षण: मान्यता रद्द करने की चेतावनी

सीबीएसई ने नए आदेश में साफ कहा कि है कि निरीक्षण व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा। वहीं रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलने पर स्कूल की सम्बद्धता रद्द करने की चेतावनी भी दी है। ऐसे में डमी अभ्यर्थियों के साथ स्कूल संचालकों की चिन्ता यह है कि यदि निरीक्षण होता है तो क्या सफाई देंगे।

अभिभावक आते नहीं, कैसे रखेंगे संवाद का रिकॉर्ड

शिक्षा नगरी सीकर के कई स्कूलों में डमी का खेल इतना है कि वहां 60 से 90 फीसदी तक अध्ययनरत विद्यार्थी डमी हैं। उनके परिजनों की ओर से कभी भी स्कूल की शिक्षक - अ भिभावक बैठक सहित अन्य कार्यक्रमों में सहभागिता नहीं निभाई जाती। ऐसे में विद्या र्थियों की चिन्ता है कि वह कैसे अपना रिकॉर्ड समय पर अपडेट कराएंगे। पत्रिका ने इस मामले की पड़ताल की तो सामने आया कि सीकर की ज्यादातर कोचिंग में डमी स्कूलों की सूची विद्यार्थियों व अभिभावकों को आसानी से मिल जाती है। कई स्कूलों में प्रायोगिक परीक्षाओं में भी बेहतर अंक दिलाने का वादा किया जाता है। कई स्कूलों में 15 से 25 हजार रुपए में डमी के तौर पर दाखिला दिया जाता है।

स्कूलों में डमी बनाने से बचना चाहिए

स्कूल और कोचिंग के अपने अलग-अलग मायने हैं। बच्चों का स्कूल से जुड़ाव होना बेहद जरूरी है। स्कूली माहौल में विद्यार्थियों में कई तरह गुणों का विकास होता है। इसलिए विद्यार्थियों को स्कूलों में डमी बनाने से बचना चाहिए।
मुकेश सोनी, कॅरियर काउंसलर, सीकर

ये भी पढ़ें

स्कूलों में डमी प्रवेश पर CBSE सख्त तो कोचिंग सेंटर्स ने बदला समय, 12 घंटे के स्टडी शेड्यूल से स्टूडेंट्स में बढ़ा मानसिक दबाव
कोटा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 02:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar News: कोचिंग की दिशा में दौड़ते कदम, छोटी कक्षा के बच्चे भी स्कूल की चौखट से हो रहे दूर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar: बेहद शातिर निकली सीकर की ‘मुस्कान’, गैंग के साथ मिलकर करती थी ऐसा काम, जानिए फिर क्या हुआ

Honeytrap Gang in Rajasthan
सीकर

लॉरेंस गैंग के गुर्गे ने कांग्रेस नेता रंगदारी नहीं देने पर गोली मारने की दी धमकी

सीकर

चार साल की अबोध से बलात्कार, खुद की आबरू बचाती रही पुलिस

rape in bundi
सीकर

Sikar News: ‘मेरी डिमांड पूरी नहीं की तो गोली मार दूंगा…’, इस कांग्रेस नेता को मिली लॉरेंस गैंग की धमकी

Rajasthan in these two Lok Sabha seats Alwar Jaipur Rural Vote chori suspected Congress New Tactic deploying booth rakshaks
सीकर

Sikar News: 4 साल की बच्ची से नाबालिग ने किया बलात्कार, बेटी का इलाज करवाने आए माता-पिता थे अनजान

Rape
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.