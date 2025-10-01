Sikar News: कोचिंग की दिशा में दौड़ते कदम, छोटी कक्षा के बच्चे भी स्कूल की चौखट से हो रहे दूर

Dummy students in lower classes: राजस्थान में सीकर और कोटा जिले में सिर्फ बोर्ड कक्षाएं ही नहीं, छोटी कक्षाएं भी डमी खेल का हिस्सा बनती जा रही हैं। आठवीं से दसवीं तक के छात्र अब स्कूल की बजाय कोचिंग की फाउण्डेशन कक्षाओं में भविष्य तलाश रहे हैं। स्कूलों में नामांकन तो है, लेकिन उपस्थिति नहीं है। सीबीएसई ने जहां बोर्ड कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी है, वहीं कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों में फाउण्डेशन कोर्स का क्रेज इस कदर बढ़ा है कि स्कूलों से उनका जुड़ाव खत्म हो गया है। कई स्कूलों में नियमित छात्रों से ज्यादा डमी छात्र हैं, जिनका स्कूल से रिश्ता सिर्फ नामांकन तक सीमित है।

राज्य सरकार के नए कोचिंग कानून और अब सीबीएसई की सख्ती ने अभिभावकों की चिन्ता बढ़ा दी है। सीकर में तो यह हाल है कि कई स्कूलों में तो नियमित विद्यार्थियों के मुकाबले डमी विद्यार्थियों की संख्या तीन से चार गुना तक हो चुकी है।