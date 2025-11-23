सीकर में जहरीले धुएं का नहीं खुला रहस्य, दूसरे दिन भी अस्पताल पहुंचे 25 से ज्यादा मरीज

फोटो पत्रिका
सीकर। शांतिनगर में जहरीले धुएं का रहस्य दूसरे दिन भी बरकरार रहा। दिनभर की मशक्कत के बाद भी पुलिस व प्रशासन की टीम घटना की वजह तक नहीं पहुंच सकी। टीम न तो हवा में घुली गैस का पता लगा पाई और न ही रिसाव की जगह का।
फिलहाल जांच के लिए एसके अस्पताल में भर्ती मरीजों का ब्लड सैंपल लिया गया है। इधर, जहरीले धुएं से सांस में तकलीफ व पेट दर्द के मरीजों का अस्पताल पहुंचना रविवार को भी जारी रहा। निजी हॉस्टल सहित आसपास के 20 से ज्यादा मरीज एसके सहित अन्य अस्पतालों में उपचार के लिए पहुंचे। जिनमें से सात मरीजों को अस्पतालों में भर्ती किया गया। इधर, शनिवार रात को हुई एक महिला की मौत के मामले में परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।
मामले में साड़ियों से तांबा निकालने की जिस फैक्ट्री को शनिवार को सीज किया गया, घटना में उसकी भूमिका भी पूरी तरह साफ नहीं हुई। जांच में सामने आया कि धुएं का असर शांतिनगर में एलबीएस स्कूल के आसपास के क्षेत्र में ही रहा जो सीज फैक्ट्री से करीब 500 मीटर दूर है। फैक्ट्री व घटना स्थल के बीच व फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या भी नहीं हुई। ऐसे में माना जा रहा है कि घटना का कारण कोई दूसरा भी हो सकता है।
घटना के दूसरे दिन भी कलक्टर मुकुल शर्मा, एसपी प्रवीण नायक नूनावत व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आरओ सविता भी मौके पर पहुंची। उन्होंने स्कूल सहित आसपास के इलाके में पूछताछ के साथ घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया। पुलिस ने आस-पास के घरों में भी पड़ताल की, लेकिन साफ वजह सामने नहीं आई।
