सीकर में जहरीले धुएं का नहीं खुला रहस्य, दूसरे दिन भी अस्पताल पहुंचे 25 से ज्यादा मरीज

मामले में साड़ियों से तांबा निकालने की जिस फैक्ट्री को शनिवार को सीज किया गया, घटना में उसकी भूमिका भी पूरी तरह साफ नहीं हुई। जांच में सामने आया कि धुएं का असर शांतिनगर में एलबीएस स्कूल के आसपास के क्षेत्र में ही रहा जो सीज फैक्ट्री से करीब 500 मीटर दूर है। फैक्ट्री व घटना स्थल के बीच व फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या भी नहीं हुई। ऐसे में माना जा रहा है कि घटना का कारण कोई दूसरा भी हो सकता है।