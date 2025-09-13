NEET काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स में शामिल नहीं हुआ सीकर का आयुर्वेद कॉलेज



सीकर. जिले की राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में प्रवेश के इच्छुक सैंकड़ों अभ्यर्थियों की उम्मीद को झटका लगा है। राजस्थान आयुष नीट यूजी-पीजी काउंसलिंग बोर्ड की नीट काउंसलिंग के पहले राउंड की मेट्रिक्स सूची में जिले की राजकीय आर्युवेदिक कॉलेज को शामिल नहीं किया गया है। इसकी वजह कॉलेज को इस बार नेशनल कमिशन फोर इंडियन सिस्टम आॅफ मेडिसिन (एनसीआइएसएम) से इस सत्र की मान्यता नहीं मिलना है। ऐसे में कॉलेज की 60 सीटों पर प्रवेश का संकट गहराने के साथ जिले में आयुर्वेद चिकित्सक की पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीद टूटी है। हालांकि सरकार से लगातार पत्र व्यवहार कर कॉलेज प्रशासन अगले राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज के शामिल होने की उम्मीद जता रहा है।