सीकर

सीकर में 2 बच्चों के किडनैप के बाद मच गया हड़कंप, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा, इस कारण मास्टरमाइंड मां ने ही रची थी पूरी साजिश

Rajasthan News: एक सफेद कार आई और पहले से खड़ा युवक कार को देखकर बच्चों की तरफ दौड़ा। वहीं कार भी बच्चों के पास रुकी। एक युवक कार से बाहर आया और बच्चों को उठाकर कार में डालकर ले गए।

सीकर

Akshita Deora

Aug 27, 2025

बच्चों का अपहरण (फोटो: पत्रिका)

School Children Kidnapping Case: नीमकाथाना कस्बे के नजदीकी गांव दीपावास में मंंगलवार को फिल्मी अंदाज में हुए दो बच्चों के अपहरण की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। अपहरण की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि पुलिस की छानबीन में सामने आया कि पति से अनबन के चक्कर में पत्नी ने ही अपने बच्चों का अपहरण करवाया था।

हुआ यूं कि मंगलवार सुबह करीब सात बजे दीपिका (9) और दीप सिंह (11) घर से स्कूल के लिए रवाना हुए। दोनों भाई बहन स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान एक युवक वहां खड़ा होकर कार के आने का इंतजार कर रहा था।

कुछ ही देर में एक सफेद कार आई और पहले से खड़ा युवक कार को देखकर बच्चों की तरफ दौड़ा। वहीं कार भी बच्चों के पास रुकी। एक युवक कार से बाहर आया और बच्चों को उठाकर कार में डालकर ले गए।

यह पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कुछ ही देर में आसपास के लोग एकत्र हो गए और पुलिस को सूचित किया। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। पुलिस ने दोनों बच्चों के ननिहाल रतन नगर (चूरू) संपर्क किया तो पता चला कि बच्चे मां नीतू कंवर के पास ही हैं और सकुशल हैं। जिस कार से बच्चों का अपहरण हुआ नीतू कंवर उसी कार में सवार थी। इसलिए बच्चों ने भी शोर नहीं मचाया।

पति से अनबन के चलते पीहर में थी मां

रतन नगर (चूरू) निवासी नीतू कंवर अपने पति से अनबन के चलते पीहर में थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि नीतू का पति पूरन सिंह से विवाद चल रहा है। जिसके चलते वह अपने बच्चों को कार में बैठाकर ले गई।

बिना सूचना के लेकर गई बच्चे

पुलिस का कहना है कि नीतू बिना किसी सूचना के दोनों बच्चों को साथ लेकर चली गई। जब उसके पीहर रतन नगर (चूरू) थानाधिकारी से संपर्क किया तो पूरा वाकया सामने आया। नीतू कंवर के वकील नासिर ने भी बताया कि बच्चों का अपहरण नहीं हुआ है। पुलिस ने दोनों बच्चों की मां नीतू कंवर और बच्ची दीपिका से भी बात करवाई है। महिला ने बच्चों को ले जाने की जानकारी पुलिस को नहीं दी थी जिसके चलते क्षेत्र में अपहरण की सूचना आग की तरह फैल गई।

करीब तीन साल से दादा-दादी के पास थे बच्चे

दोनों बच्चे करीब तीन साल से दादा ओनाड सिंह व दादी मगन कंवर के पास दीपावास में रह रहे थे। बच्चों का पिता पूरण सिंह गुजरात में काम करता है और इस समय वह गुजरात में ही है। बच्चों के अपहरण की सूचना सुनते ही दादा व दादी सकपका गए। जब तक उनको बच्चों के सकुशल होने की सूचना नहीं मिली तब तक बेचैन रहे। वहीं बच्चों के पिता पूरण सिंह ने कहा कि लौटने के बाद वह बच्चों को अपने पास लाने का वैधानिक तरीके से प्रयास करेगा।

इनका कहना…

मंगलवार सुबह दीपावास से बच्चों के अपहरण की सूचना मिली। मामले की जांच में सामने आया कि मां ही बच्चों को अपने साथ लेकर चली गई। बच्चों और मां से फोन पर बातचीत की गई। दोनों बच्चे मां के पास सकुशल हैं।

  • राजेश कुमार, सदर थानाधिकारी

पुलिस जांच में उठे सवाल


  1. अपहरण करने वाले दोनों युवक कौन थे ?




  2. यदि मां कार में ही थी तो बाहर क्यों नहीं निकली ?




  3. बच्चों को सामान्य तरीके से नहीं ले जाकर अपहरण की तरह उठाया क्यों गया ?

यह सवाल अब भी अनुत्तरित


  1. यदि नीतू कंवर को बच्चे ले जाने ही थे तो सास-ससुर को क्यों नहीं बताया ?

2.. ऐसी क्या वजह थी कि बच्चों को ले जाने के लिए नीतू को इतनी बड़ी योजना बनानी पड़ी ?

3.. सिर्फ बच्चे सकुशल हैं कि बात कहकर पुलिस ने जांच को आगे क्यों नहीं बढ़ाया ?

27 Aug 2025 10:03 am

