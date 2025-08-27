सीकर में 2 बच्चों के किडनैप के बाद मच गया हड़कंप, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा, इस कारण मास्टरमाइंड मां ने ही रची थी पूरी साजिश

दोनों बच्चे करीब तीन साल से दादा ओनाड सिंह व दादी मगन कंवर के पास दीपावास में रह रहे थे। बच्चों का पिता पूरण सिंह गुजरात में काम करता है और इस समय वह गुजरात में ही है। बच्चों के अपहरण की सूचना सुनते ही दादा व दादी सकपका गए। जब तक उनको बच्चों के सकुशल होने की सूचना नहीं मिली तब तक बेचैन रहे। वहीं बच्चों के पिता पूरण सिंह ने कहा कि लौटने के बाद वह बच्चों को अपने पास लाने का वैधानिक तरीके से प्रयास करेगा।