महिला ट्रेन में सवार होकर चेन्नई से चली… रास्ते में अजनबी दोस्त ने बच्चे का किया अपहरण, राजस्थान से गिरफ्तार

तुरंत कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की टीम राजस्थान पहुंची और खेतड़ी से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अपहृत मासूम को सुरक्षित बरामद कर मां के हवाले कर दिया गया। डीसीपी (सेंट्रल) निधिन वलसन ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसके एक रिश्तेदार ने उसे लड़का लाने के लिए दबाव डाला था और बदले में आर्थिक मदद का वादा किया था। इसी मकसद से वह दिल्ली आया और मौका मिलते ही बच्चे का अपहरण कर लिया।