तनाव ने छीनी मानसिक शांति, मनोरोग विभाग में हर दसवां इंसान बीमार

सीकर. कोरोनाकाल के बाद मूक महामारी बनी मानसिक बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हाल यह है कि मनोरोग विभाग में पिछले एक साल में तनाव और अवसाद से जूझ रहे मरीजों की संख्या करीब 22 प्रतिशत तक बढ़ गई है। जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 70 से 100 मरीज मानसिक परामर्श के लिए पहुंच रहे हैं। चिंताजनक बात है कि इनमें 40 प्रतिशत से अधिक मरीजों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है। वहीं महिलाओं में प्रसव के बाद अवसाद के मामले बढ़े हैं। चिकित्सकों के अनुसार ओपीडी में हुई काउंसलिंग के आंकड़ों के अनुसार ओपीडी में आने वाल प्रत्येक दसवां मरीज किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा है। चिकित्सकों के अनुसार अवसाद या चिंता व्यक्ति की कमजोरी या कमी नहीं है। समय पर पहचान और काउंसलिंग से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकते हैं लेकिन लोग आज भी समाज के डर से चिकित्सक के पास आने में झिझकते हैं। जिसका नतीजा है कि बीमारी गंभीर रूप ले लेती है।गौरतलब है कि इस साल विश्व में मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम सेवाओं तक पहुंच - आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य रखी गई है।