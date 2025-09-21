मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जा रहे छात्र को ओवरलोड डंपर ने कुचला, मौत

सीकर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सीकर में आयोजित नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जाने के लिए पलासिया गांव से निकले 12वीं कक्षा के नाबालिग छात्र की बाइक को हरदयालपुरा गांव के पास ओवरलोड डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद डंपर छात्र के ऊपर से निकल गया। डंपर से कुचलने के चलते छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। दादिया थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण हादसा होने की बात कही है। परिवार अब मामला दर्ज करवाएगा।