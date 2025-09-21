Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जा रहे छात्र को ओवरलोड डंपर ने कुचला, मौत

- पुलिस ने बताया कि कंक्रीट से भरे ओवरलोड डंपर को छोड़ भागा ड्राइवर

सीकर

Yadvendra Singh Rathore

Sep 21, 2025

सीकर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सीकर में आयोजित नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जाने के लिए पलासिया गांव से निकले 12वीं कक्षा के नाबालिग छात्र की बाइक को हरदयालपुरा गांव के पास ओवरलोड डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद डंपर छात्र के ऊपर से निकल गया। डंपर से कुचलने के चलते छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। दादिया थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण हादसा होने की बात कही है। परिवार अब मामला दर्ज करवाएगा।

पलासिया गांव का रहने वाला था छात्र-

दादिया थाना पुलिस ने बताया कि हरदयालपुरापैट्रोल पंप के पास सुबह सात बजे सड़क दुर्घटना में एक छात्र की असामयिक मृत्यु हो गई। पलासिया गांव का रहने वाला मानस मूंड (17) पुत्र सुरेंद्र मूंड मोटरसाइकिल लेकर सीकर आ रहा था। उदयपुरवाटी की ओर से आ रहे एक डंपर ने उसे टक्कर मारी। इसके बाद वह डंपर उसके ऊपर से गुजर गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र को एसके हॉस्पिटल लाया गया।

मोटरसाइकिल से स्कूल के लिए निकला था छात्र-

छात्र मानस के चाचा अशोक का कहना है कि रोजाना स्कूल बस मानस को लेने के लिए आई थी। स्कूल प्रबंधन द्वारा कहा गया था कि मुख्यमंत्री द्वारा नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम में विद्यार्थियों को लेकर जाएंगे। स्कूल प्रबंधन ने रविवार का अवकाश होने के चलते छात्र को स्वयं के स्तर पर ही स्कूल पहुंचने के लिए कहा गया था। छात्र मानस अपनी मोटरसाइकिल लेकर घर से निकला था। इसी दौरान रास्ते में दुर्घटना में वह हादसे का शिकार हो गया।

परिवार खेती करता है -

मानस सीकर शहर के ही एक प्राइवेट स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता है। मानस के माता और पिता दोनों ही खेती का काम करते हैं। मानस के एक छोटा भाई है जो भी अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है।

ओवरलोड भरा था डंपर -

डंपर चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। डंपर तेज गति से उदयपुरवाटी की ओर से सीकर आ रहा था। डंपर में कंक्रीट भरी हुई है। एएसआई धौलाराम ने बताया कि डंपर ओवरलोड भरा हुआ है। दादिया थाना पुलिस ने डंपर जब्त कर लिया है। गौरतलब है कि नीमकाथाना-उदपुरवाटी-सीकर रूट पर कंक्रीट व मिट्टी से भरे ओवरलोड डंपर, ट्रक चलते हैं। पहले भी कई हादसे हो चुके हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Sept 2025 10:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जा रहे छात्र को ओवरलोड डंपर ने कुचला, मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.