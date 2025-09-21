मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जा रहे छात्र को ओवरलोड डंपर ने कुचला, मौत

सीकर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सीकर में आयोजित नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जाने के लिए पलासिया गांव से निकले 12वीं कक्षा के नाबालिग छात्र की बाइक को हरदयालपुरा गांव के पास ओवरलोड डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद डंपर छात्र के ऊपर से निकल गया। डंपर से कुचलने के चलते छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। दादिया थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण हादसा होने की बात कही है। परिवार अब मामला दर्ज करवाएगा।
दादिया थाना पुलिस ने बताया कि हरदयालपुरापैट्रोल पंप के पास सुबह सात बजे सड़क दुर्घटना में एक छात्र की असामयिक मृत्यु हो गई। पलासिया गांव का रहने वाला मानस मूंड (17) पुत्र सुरेंद्र मूंड मोटरसाइकिल लेकर सीकर आ रहा था। उदयपुरवाटी की ओर से आ रहे एक डंपर ने उसे टक्कर मारी। इसके बाद वह डंपर उसके ऊपर से गुजर गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र को एसके हॉस्पिटल लाया गया।
छात्र मानस के चाचा अशोक का कहना है कि रोजाना स्कूल बस मानस को लेने के लिए आई थी। स्कूल प्रबंधन द्वारा कहा गया था कि मुख्यमंत्री द्वारा नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम में विद्यार्थियों को लेकर जाएंगे। स्कूल प्रबंधन ने रविवार का अवकाश होने के चलते छात्र को स्वयं के स्तर पर ही स्कूल पहुंचने के लिए कहा गया था। छात्र मानस अपनी मोटरसाइकिल लेकर घर से निकला था। इसी दौरान रास्ते में दुर्घटना में वह हादसे का शिकार हो गया।
मानस सीकर शहर के ही एक प्राइवेट स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता है। मानस के माता और पिता दोनों ही खेती का काम करते हैं। मानस के एक छोटा भाई है जो भी अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है।
डंपर चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। डंपर तेज गति से उदयपुरवाटी की ओर से सीकर आ रहा था। डंपर में कंक्रीट भरी हुई है। एएसआई धौलाराम ने बताया कि डंपर ओवरलोड भरा हुआ है। दादिया थाना पुलिस ने डंपर जब्त कर लिया है। गौरतलब है कि नीमकाथाना-उदपुरवाटी-सीकर रूट पर कंक्रीट व मिट्टी से भरे ओवरलोड डंपर, ट्रक चलते हैं। पहले भी कई हादसे हो चुके हैं।