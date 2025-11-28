Success Story: अमरीका की नौकरी छोड़कर राजस्थान में शुरू किया ये शानदार स्टार्टअप, आज हो रही मोटी कमाई, पिता LIC अधिकारी और लेक्चरर है मां

नवाचार के रूप में शुरू किया गया हर्षित का स्टार्टअप अपने आप में अनूठा है। लोहार्गल व चिराना के बीच अरावली की हरियाली में फैला यह गोफार्म 350 से अधिक गायों का घर है। फार्म पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती, पेस्टिसाइड-फ्री चारा और एंटीबायोटिक-फ्री दूध उत्पादन पर आधारित है। हर्षित ने देशी नस्लों के संवर्धन को नई दिशा देते हुए गाय पालन को ‘शानो-शौकत’ वाला दर्जा दिलाया है। उनके लगन व मेहनत का परिणाम है कि उनके फार्म की कुछ गायों की कीमत 10 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। बकौल हर्षित अब मेहनत का फल मिलने लगा है।