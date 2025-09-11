सियासी भंवर में उलझा शिक्षक का एपीओ प्रकरण!

सीकर. पुस्तकों की मांग करने पर धोद की राउप्रावि बल्लुपुरा के ग्रेड थर्ड शिक्षक नोलाराम जाखड़ को एपीओ करने का मामला सियासी भंवर में फंस रहा है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच में शिक्षा विभाग ने तो शिक्षक के प्रति सकारात्मक रूख दिखाया है, लेकिन एक भाजपा विधायक उसकी खिलाफत कर रहे हैं। वे शिक्षक पर कार्रवाई के पक्ष में है। चर्चा ये भी है कि शिक्षक को एपीओ करवाने में भी उनकी ही अहम भूमिका रही है। लिहाजा एपीओ शिक्षक का फैसला राजनीतिक पाटे में फंस गया है।