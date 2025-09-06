परिवार बेटे की शादी के लिए रिसोर्ट में गया, चोरों ने 16 लाख की नकदी व 25 लाख के गहने चुराए

सीकर.धर्माणा पुलिस चौकी से 200 मीटर रामपुरा रोड से दिनदहाड़े शादी वाले घर से चोर 16 लाख की नगदी और 25 तोला सोने के जेवरात चोरी कर ले गए। परिवार के लोग घर से करीब 3-4 किलोमीटर दूर रिसोर्ट में शादी के कार्यक्रमों में गए हुए थे पीछे से चोरों ने घर की तिजोरी तोड़ नकदी व जेवरात चुरा लिए। कोतवाली थाना पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए हैं।
कोतवाल सुनील कुमार जांगिड़ ने बताया कि रामपुरा रोड स्थित दुर्गा कॉलोनी वार्ड 23 में व्यापारी हरिचंद्रनेभनानी के बेटे लक्ष्य की शादी है। शादी समारोह के कार्यक्रम सांवली रोड पर कॉमर्स कॉलेज के सामने स्थित रिसोर्ट में हो रहे हैं। परिवार के अधिकांश लोग रिसोर्ट में गए हुए थे और घर पर कोई नहीं था। रात को जब परिवार के लोग घर पर आए तो मकान के ताले टूटे हुए मिले। गेट का ताला टूटा हुआ था। घर के एक कमरे में रखी तिजोरी के ताले टूटे हुए थे और चोर तिजोरी में से 16 लाख रुपए की नगद और 25 लाख रुपए के जेवरात चोरी करके ले गए।
पुलिस के अनुसार मकान मालिक हरिचंद्रनेभनानी बेकरी का काम करता है। पुलिस संदेह जता रही है कि चोरों ने रैकी की और इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि हड़बड़ाहट में चोरों ने अन्य कमरों का ताला नहीं तोड़ा जिससे कि अन्य राशि व कीमती सामान बच गया। चोर मकान की दीवार फांदकर गैलरी से अंदर घुसे थे।
कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर छानबीन की और कई सबूत जुटाए हैं। थानाधिकारी सुनील जांगिड़ ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हैं। आसपास के एरिया के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं। चोरों ने गेट के बाहर ताड़ातोड़ने के लिए लाया गया सरिया भी वहीं डाल दिया और भाग गए।