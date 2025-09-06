परिवार बेटे की शादी के लिए रिसोर्ट में गया, चोरों ने 16 लाख की नकदी व 25 लाख के गहने चुराए

कोतवाल सुनील कुमार जांगिड़ ने बताया कि रामपुरा रोड स्थित दुर्गा कॉलोनी वार्ड 23 में व्यापारी हरिचंद्रनेभनानी के बेटे लक्ष्य की शादी है। शादी समारोह के कार्यक्रम सांवली रोड पर कॉमर्स कॉलेज के सामने स्थित रिसोर्ट में हो रहे हैं। परिवार के अधिकांश लोग रिसोर्ट में गए हुए थे और घर पर कोई नहीं था। रात को जब परिवार के लोग घर पर आए तो मकान के ताले टूटे हुए मिले। गेट का ताला टूटा हुआ था। घर के एक कमरे में रखी तिजोरी के ताले टूटे हुए थे और चोर तिजोरी में से 16 लाख रुपए की नगद और 25 लाख रुपए के जेवरात चोरी करके ले गए।