वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स-2025 में पदक जीतने वालों को सरकार न खेल खर्च दे रही और न ही नौकरी

सीकर के खूड़ कस्बे के पास कंवरपुरा गांव निवासी रामदेव सिंह मील ने 25वें वर्ल्ड ट्रांसप्लांट एथलेटिक्स गेम्स में एक गोल्ड मेडल सहित कुल 4 पदक अर्जित किए हैं। 37 वर्षीय रामदेव बिजली निगम के सालासर एईएन कार्यालय में तकनीशियन फर्स्ट के पद पर कार्यरत है। इन्होंने 30 से 39 आयुवर्ग में भाला फेंक (जैवलिन) ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में स्वर्ण पदक, लंबीकूद में रजत पदक और बॉल थ्रो व डिस्कस में कांस्य पदक जीता है। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में 1600 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उन्हें 2012 में अपनी मां से जीवनरक्षक किडनी प्रत्यारोपण मिला था। उस समय गंभीर पेट की समस्या के कारण उनके गुर्दे फेल हो गए थे। उनका ठीक होने का सफर बेहद कठिन था और पूरा एक साल लगा। वहीं झुंझुनूं जिले के महला की ढाणी निवासी अंकित कुमार ने तीन मेडल जीते हैं। इसके साथ ही जयपुर के अमित शर्मा, हितेश शर्मा व हर्षवर्धन सिंह के एक-एक मेडल जीते हैं।